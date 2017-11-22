Список мастеров спорта России пополнился именами пятерых псковичей

Наши спортсмены достигли новых спортивных высот

Пятерым псковичам присвоили звание «Мастер спорта». Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

Бокс Зиядзаде Эльми Яшар Оглы - ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки».

Зуев Игорь Александрович - ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки».

Спортивная аэробика Барановская Валерия Олеговна - МБОУ ДОД ДЮООСЦ «Бригантина».

Ганьчева Яна Андреевна - МБУ ДО ДООСЦ «Юность».

Передереева Анна Николаевна - МБУ ДО ДООСЦ «Юность».