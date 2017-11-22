22 Ноября 2017
Псков
-1 .. +1 °C
Великие Луки
-1 .. +1 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Список мастеров спорта России пополнился именами пятерых псковичей

22 Ноября 2017 - 12:02
Главная → Хроника дня
Наши спортсмены достигли новых спортивных высот
Пятерым псковичам присвоили звание «Мастер спорта». Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.
 

Бокс

Зиядзаде Эльми Яшар Оглы - ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки».
Зуев Игорь Александрович - ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки».
 

Спортивная аэробика

Барановская Валерия Олеговна - МБОУ ДОД ДЮООСЦ «Бригантина».
Ганьчева Яна Андреевна - МБУ ДО ДООСЦ «Юность».
Передереева Анна Николаевна - МБУ ДО ДООСЦ «Юность».
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Памятник Кирову приводят в порядок«Последний бал императора» инсценировали на железнодорожном вокзалеПсковская «Надежда» – фабрика талантовИгроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёд
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 22 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 29 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50