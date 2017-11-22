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Михаил Ведерников получил в «Кремлевском рейтинге» пять баллов

22 Ноября 2017 - 09:17
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Центр развития региональной политики (ЦРРП) опубликовал второй в 2017 году «Кремлевский рейтинг губернаторов». По итогам исследования врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников попал в группу «отличников».


При составлении рейтинга проводил экспертные интервью с представителями региональной политики, журналистами, общественными деятелями, политологами, представителями органов власти, социологами. Всего для составления рейтинга было проведено более 100 опросов экспертов. Также учитывались показатели медиастатистики, экономические показатели, инсайдерская информация.
 
По методологии исследования первичные данные рассчитываются по шкале в 100 баллов, затем дифференцируются, округляются и при публикации приводятся в виде оценки в значении от 1 до 5, где единица – наименьшее значение. Знаки «+» и «-» указывают на возможную позитивную или негативную динамику. Знак «*» означает, что предыдущие оценки были выставлены губернаторам, ранее возглавлявшим субъект РФ.
 
Михаил Ведерников получил по итогам исследования пять баллов. Отметим, что в весеннем рейтинге ЦРРП предыдущий глава региона получил два балла.
 
«Врио главы Псковской области Михаил Ведерников сменил губернатора Турчака, ушедшего в Совет Федерации. Имеет хорошие стартовые позиции, однако плохо интегрирован в регион (сам из полпредства СЗФО, ранее работал в СКФО), - отмечают в кратком обзоре рейтига его авторы. - Хорошие личные качества. На фоне слухов о возможном объединении Псковской и Ленинградской области – может в дальнейшем ослабить позиции»
 
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