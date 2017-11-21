Татьяна Григорьева: Массу идей для творчества приносят заказчики

Персонажей из сказок и мультфильмов в технике «грунтованный текстиль» представит мастер на новогодней ярмарке «АРТ-Ель»

Творчеством Татьяна Григорьева увлекается с самого детства.





Татьяна Григорьева.

- Всегда хотелось сделать что-то необычное, красивое, - признается она. – Сначала были поделки из природного материала, потом одежда и мебель для кукол.



Последние три года мастер занимается изготовлением текстильной куклы.

- Сейчас увлеклась куклами в технике «грунтованный текстиль». Кукла шьется из белой бязи, потом покрывается специальным составом для того, чтобы она была крепкой. Потом куклу нужно раскрасить и сшить для нее одежду.



Большинство кукол, выполненных в этой технике, - персонажи из сказок и мультфильмов:

- Мне очень нравится придумывать новые образы - сколько их, потайных окошек, тропинок и прочих невероятных лазеек в работе по созданию куклы! Массу идей приносят и заказчики. По просьбе клиентов я делала, например, Шапокляк, Бабу-Ягу и Домовенка Кузю. Делают так, чтобы действительно они были похожи.



В работе Татьяну вдохновляет творчество известного мастера скульптуры из ткани Татьяны Овчинниковой. (выпускница Абрамцевского художественно-промышленное училища, член Творческого Союза художников России - прим. ред.) – В своих работах Татьяна Овчинникова использует много льна. Я тоже планирую использовать этот материал. К ганзейским дням хочу сделать кукол в русском народном стиле из наших родных материалов.



На ярмарке «АРТ-Ель» мастер представит не только кукол в технике «грунтованный текстиль»:

- Также будут игрушки изо льна – новогодние персонажи, мишки - не «теддики», а в другой технике выполненные. Просто мишка, из леса на четырех лапках выходит.



И, конечно, будут елочные игрушки – то, что можно купить и повесить на елку.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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