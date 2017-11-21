Людмила Виничук: Всегда было интересно, как создается такая красота!
Людмила Виничук занимается лекорированием предметов в технике декупаж уже пять лет.
Людмила Виничук.
Признается, что увлечение появилось не случайно:
- Моя дочь училась в художественной школе, и сначала я хотела привлечь ее к этому виду творчества. Но получилось так, что она не заинтересовалась этой техникой. А мне было интересно, как создается такая красота. В итоге, сама пошла учиться.
Необходимые для освоения техники знания Людмила получала на мастер-классах, также училась на вебинарах в Интетнете.
- Надеюсь, что и в дальнейшем буду пополнять свои знания, - говорит она.
Первой работой были часы, декорированные в технике декупаж. Потом «вторую» жизнь стали обретать и другие предметы. Мастер признается, что особенно ее увлекает процесс создания нового изделия. очень нравится делать ключницы и мини-комодики.
Время, потраченное на создание одной такой вещицы, зависит от сложности работы и от материалов, которые используются. Например, шпаклевки и лаки-кракелюры требуют времени для хорошего высыхания.
На ярмарке «Арт-Ель» Людмила Виничук предложит своим покупателям ключницы, шкатулки, короба для специй и небольшие панно, выполненные в технике декупаж.
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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