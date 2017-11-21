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Елена Лебедева: Красивая открытка никого не оставит равнодушным

21 Ноября 2017 - 14:12
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Украшения из фоамирана для выставки «ART-ель» приготовила мастер

Елена Лебедева – мама двоих детей и заниматься творчеством начала, находясь в декретном отпуске.
 


Елена Лебедева.

- Нет, рукодельничала я с ранних лет, - рассказывает она. - Ещё в школе освоила технику плетения макраме. Но делать то, что делаю сейчас, стала лет пять назад.


Сначала были открытки с элементами квиллинга. Квиллинг - это искусство изготовление плоских или объёмных композиций, из длинных и узких полосок бумаги, путём скручивания.


- Работы, выполненные в этой технике, увидела в интернете, - говорит Елена. - Мне понравилось, я увлеклась. Считаю, что красивая открытка, сделанная в ручную с душой и любовью никого не оставит равнодушным.


Со временем в своих работах стала использовать материал фоамиран.

- Мне нравится с ним работать, - отмечает мастер. – Он лёгкий, воздушный, нежный. Сначала для себя сделала заколочки. Всем друзьям понравилось. Потом кому-то ободок в подарок, кому-то брошку. Вот так и стала развивать это направление, украшения из фоамирана. Цветы из фоамирана придают шарм в оформлении открыток, а так же отлично подходят для украшений. Ободки, заколки для волос, броши и многие другие идеи помогают мне развивать свое творчество и одаривать им своих дорогих заказчиц.


Елена говорит, что процесс создания любого изделия очень интересный и увлекательный. В каждую свою работу она вкладывает частичку души.
 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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