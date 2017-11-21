Любовь Калита: Известные ювелирные бренды могут рождаться и в глубинке

Авторские украшения из пластичного серебра приготовила покупателям ярмарки «АРТ-ель» Любовь Калита

Любовь начала рисовать с трех лет. Сейчас она уже достигла таких высот, что с удовольствием делится своим опытом с юными псковичами в художественной школе.





Любовь Квалита.

- Два года назад я узнала о таком материале, как пластичные металлы, - рассказала «Псковской правде» художник. – Узнала и не смогла оторваться.



По словам Любови, пластичные металлы придумали в Японии. Например, серебро истирают в мельчайшую пыль, которую смешивают с органическими пластификаторами и водой. После итогового обжига изделия всё лишнее выгорает, и остается изделие из самого серебра.



- Это же просто волшебство, когда из невзрачного серого кусочка пластичной массы, напоминающей глину, рождается настоящее ювелирное украшение из чистейшего серебра! – делится собеседница. – Основной чертой моего творчества является перфекционизм, внимание к деталям. А еще я люблю, аккуратность и точность.



Любовь Калита является сертифицированным инструктором международного класса ювелирной школы Art Clay Russia по работе с пластичным серебро.



На новогодней ярмарке художник планирует представить сразу две новые коллекции украшений. Одна будет посвящена Пскову, вторая - наступающему празднику.



Начинающим любителям hand-made творчества художник советует обязательно пробовать себя в разных видах творчества и техниках. И упорно продолжать, даже если что-то не получается. А еще Любовь мечтает о развитии псковской ювелирной школы.

- Давайте докажем, что известные ювелирные бренды могут рождаться и в глубинке! – призывает художник.



Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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