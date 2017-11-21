Любовь Калита: Известные ювелирные бренды могут рождаться и в глубинке
Любовь начала рисовать с трех лет. Сейчас она уже достигла таких высот, что с удовольствием делится своим опытом с юными псковичами в художественной школе.
Любовь Квалита.
- Два года назад я узнала о таком материале, как пластичные металлы, - рассказала «Псковской правде» художник. – Узнала и не смогла оторваться.
По словам Любови, пластичные металлы придумали в Японии. Например, серебро истирают в мельчайшую пыль, которую смешивают с органическими пластификаторами и водой. После итогового обжига изделия всё лишнее выгорает, и остается изделие из самого серебра.
- Это же просто волшебство, когда из невзрачного серого кусочка пластичной массы, напоминающей глину, рождается настоящее ювелирное украшение из чистейшего серебра! – делится собеседница. – Основной чертой моего творчества является перфекционизм, внимание к деталям. А еще я люблю, аккуратность и точность.
Любовь Калита является сертифицированным инструктором международного класса ювелирной школы Art Clay Russia по работе с пластичным серебро.
На новогодней ярмарке художник планирует представить сразу две новые коллекции украшений. Одна будет посвящена Пскову, вторая - наступающему празднику.
Начинающим любителям hand-made творчества художник советует обязательно пробовать себя в разных видах творчества и техниках. И упорно продолжать, даже если что-то не получается. А еще Любовь мечтает о развитии псковской ювелирной школы.
- Давайте докажем, что известные ювелирные бренды могут рождаться и в глубинке! – призывает художник.
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Любовь Калита: Известные ювелирные бренды могут рождаться и в глубинке12:47
- Мошенники научились воровать деньги с помощью СНИЛСа12:41
- Анастасия Макарчук: Идею могу вынашивать в голове полгода12:17
- Наталия Дьякова: Хочу сохранить все хрупкое, что может исчезнуть с земли!20.11, 17:28
- Ирина Середа: Декупаж - это любовь с первой кисти!20.11, 17:20
- Юлия Полушкина: К новому году захотелось сделать что-то праздничное и роскошное!20.11, 16:17
- Передвижное почтовое отделение заработало на улице Лепешинского20.11, 16:08
- Гагик Саркисян провел зарядку в центре Пскова20.11, 16:02
- Юлия Григорьева: Ручное кружево уникально20.11, 15:28
- Екатерина Заборщикова: Легкие, воздушные и невероятно изящные20.11, 13:08
- Вакцину против полиомиелита привезут в Псков в декабре20.11, 12:35
- Выставка «Назад в будущее» готовится к первым посетителям20.11, 11:39
- В интернете запущен новый хэштег #ПристегнисьРоссия20.11, 11:29
- В соцсетях массово распространяются ссылки на «ПервоКЛАССную баталию»20.11, 10:49
- Не оплативших штраф автовладельцев навестят судебные приставы19.11, 11:24
- Движение транспорта по ул. Карла Маркса в Пскове ограничат19.11, 10:53
- Сегодня до 14 часов псковичи могут сделать прививку против гриппа19.11, 10:32
- Полицейские продолжают розыск пропавшей в августе женщины (ФОТО)19.11, 10:18
- В воскресенье в Псковской области ожидается мокрый снег и дождь19.11, 00:54
- Российский Дед Мороз отмечает день рождения18.11, 12:05
Лидеры обсуждений
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- В грязных методах голосования обвиняют друг друга участники «ПервоКЛАССНОЙ баталии»
- Не стал хоронить бесплатно
- Десять чьих-то друзей
- ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии
- Продала квартиру и осталась должна
- Проект «Машина времени»: 1945 год
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове