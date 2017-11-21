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Мошенники научились воровать деньги с помощью СНИЛСа

21 Ноября 2017 - 12:41
Главная → Хроника дня
ПФР предупредил псковичей о новой схеме мошенничества
В последнее время в интернете появилось несколько сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила.
 

Внимание

Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.
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