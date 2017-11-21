Анастасия Макарчук: Идею могу вынашивать в голове полгода
Альбомы, визитницы, блокноты, обложки на документы, открытки - дизайн каждого предмета продуман до малейших подробностей. Это основной принцип работы мастера Анастасии Макарчук.
Анастасия Макарчук.
- С самого детства я занималась, то одним творчеством, то другим, - рассказывает она. - Еще в начальной школе это было бисероплетение, в старших классах – вязание крючком, в университете – уже вышивание бисером, сейчас – скрапбукинг.
Скрапбукингом Анастасия увлеклась около четырех лет назад. Тогда она вовсю готовилась к свадьбе, и впервые узнала, что есть мастера, которые делают своими руками пригласительные, папки под свидетельство о браке и даже альбомы.
- Подержав в руках всю эту красоту, я решила побольше узнать о скрапбукинге, начала читать, смотреть мастер-классы в интернете, общаться с мастерами подобного рода, - говорит мастер.- А 2, 5 года назад в нашей семье появился малыш, и тогда я рискнула, и сделала для его документов папочку.
С этого все и началось. Сначала красиво оформленные визитницы, блокноты и альбомы расходились среди подруг и знакомых, потом круг расширился до людей посторонних, а теперь заказы поступают со всей России.
- Я не выполняю свои работы в каком-то одном стиле, - признается Анастасия.- Возможно, в будущем я изберу его, но пока мне нравится пробовать себя в разных направлениях скрапбукинга. Каждый раз, делая что-то своими руками, я вкладываю в изделие душу. Иногда, идею какого-нибудь блокнота, вынашиваю в голове около полугода, продумываю до мельчайших деталей и только потом приступаю к творчеству.
Большое внимание Анастасия старается уделять качеству работ.
- Понятное дело, что обложки, папки, блокноты это то, что человек эксплуатирует довольно часто, практически каждый день. Поэтому все элементы пришиваются, картинки защищаются специальной пленкой, если это детская папка – то это 100% хлопок, если елочные шары – то гипоаллергенная краска. Мне важно сохранить лицо мастера.
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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