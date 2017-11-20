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Наталия Дьякова: Хочу сохранить все хрупкое, что может исчезнуть с земли!

20 Ноября 2017 - 17:28
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Витражи, мозаику, чердачные игрушки и мишки Тедди можно будет приобрести на ярмарке подарков ручной работы «ART-ель»

Их автор - Наталия Дьякова - увлеклась творчеством еще в раннем детстве.

 


Наталия Дьякова.

Во время учебы в школе ходила по всевозможным кружкам, и даже профессию себе выбрала творческую - учитель технологии и изобразительного искусства.


Позднее стала работать на кафедре дизайна и технологии обработки материалов.


- Витражами Тиффани занимаюсь уже десять лет, увлекаюсь также мозаикой, фьюзингом, шью одежду, вяжу, - перечисляет «Псковской правде» мастерица. – В декретном отпуске освоила игрушки. Одни из самых моих любимых – это сшитые вручную Мишки из винтажного плюша, которому по 50-100 лет. Их я набиваю опилочками.


А еще Наталия любит из витражей Тиффани создавать украшения, придумывать новые необычные формы и назначения вещей.


- В своих работах я хочу сохранить всё то хрупкое, что очень легко может исчезнуть с земли, будь то крылья прекрасной бабочки, гербарий из сухих цветов или кусочек винтажного потрёпанного плюша с бабушкиной антресоли, - раскрывает секрет мастер. - Собираю коллекцию старых чемоданов и храню в них все эти сокровища. Затем дарю им новую жизнь. Бабочку запаиваю в стекло и металл, где она долго будет такой же красивой, из гербария делаю светильник, также сохраняя его между двумя запаянными стеклами, а винтажный плюш грунтую для крепости и шью Мишку.

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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