Ирина Середа: Декупаж - это любовь с первой кисти!

Уютные вещицы для дома и интерьера предлагает мастер покупателям ярмарки «АРТ-ель»

Декупаж - это способ изысканного декорирования своими руками почти любой поверхности. Этим видом творчества Ирина Середа начала заниматься более 10 лет назад. Хотя, как признается мастер, тяга творить у нее была с самого детства.





Ирина Середа.

- Постепенно декупаж перерос в более серьезные декоративные техники работы с материалами, - рассказывает Ирина. - Также еще увлекалась валянием, фоамираном, стала год назад ходить в художественную школу. Но все это только для того, чтобы найти что-то новое для себя в других техниках и перенести это в декупаж. Чем же он мне так нравится? Да просто это любовь с первой кисти, с первого мазка.



Декупаж являет собой своего рода аппликацию, которая выполняется с помощью декупажных карт, бумаги, салфеток, иногда ткани, которая впоследствии может быть размещена на дереве, стекле, посуде, мебели и многих других поверхностях.





Такой вид творчества требует особой усидчивости.

- Вообще стиль есть только у настоящих мастеров, он узнаваем, любим, есть поклонники, заказчики и просто люди, которые интересуются, как же это сделать. Я себя без ложной скромности могу отнести к таковым мастерам, даже просто потому что мои работы узнаваемы, у меня много подписчиков и постоянных заказчиков, - отмечает мастер.



По словам Ирины, начиная работать в этой технике, она даже не предполагала, что это настолько ее увлечет:



- Почти каждый повседневный предмет и каждую незамысловатую вещицу своими руками можно превратить в произведение искусства. Я ничего не передаю в своих работах, а просто создаю уютные вещицы для дома и интерьера, которые радуют и хозяев, и гостей.



Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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