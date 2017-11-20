Юлия Полушкина: К новому году захотелось сделать что-то праздничное и роскошное!

Авторскую коллекцию «Крылья Ангела» мастер представит на новогодней ярмарке «ART-ель»

Изготовлением бижутерии из натуральных камней Юлия Полушкина занимается уже три года. К творчеству обратилась, сидя в декрете с двумя детьми.





Юлия Полушкина.

- Где-то на просторах интернета увидела комплект из натуральных камней и влюбилась в него! Сначала хотела купить, но потом захотелось сделать самой, - рассказывает она.



Юлия признается, что раньше не любила бижутерию и не понимала, с чем и как носить такие украшения. Ведь подобрать бижутерию – трудно. Но в какой-то момент ей очень захотелось красивой бижутерии.



Юлия побывала на мастер-классах по изготовлению таких украшений в Санкт-Петербурге, в Москве и в Пскове и теперь ее украшения ручной работы известны многим покупательницам. Это бусы, серьги и другие украшения из натуральных камней: агата, розового кварца, граната, турмалина. «Бижу by Ю всегда с любовью For you!», - такой слоган выбрала мастер.



Юлия планирует дальше совершенствовать свое творчество, делать новые украшения на радость своим покупателям.

- Сейчас занимаюсь коллекцией серег «Крылья Ангела» для моих красавиц к Новому году. Захотелось сделать для них что-то праздничное и роскошное. Выполнены они из агата, ювелирного стекла японского бисера, швензы (крючки) - с цирконами.



По словам мастера, название «Крылья Ангела» пришло во время фотосъемок:

- Моя заказчица прислала мне фото платья, но она не знала, какую хочет бижутерию по форме и цвету. После нескольких попыток, пришла вот такая идея - сделать серьги гроздью. Процесс этот трудоёмкий и занимает несколько дней. Заказчице они очень понравились, и я решила сделать коллекцию в разных оттенках к Новому году.



Мастер планирует порадовать своих клиенток не только этой коллекцией, но и серьгами-кисточками - они сейчас на пике популярности. По словам Юлии, такие украшения делают образ более праздничным и удлиняют шею.



Коллекцию «Крылья Ангела» и другую бижутерию ручной работы мастер представит на новогодней ярмарке «ART-ель». Девушка также поможет подобрать покупательницам наиболее подходящие украшения.



Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.



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