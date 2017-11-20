20 Ноября 2017
Псков
 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Передвижное почтовое отделение заработало на улице Лепешинского

20 Ноября 2017 - 16:08
Главная → Хроника дня
Офис будет работать у районной библиотеки до конца недели

На улице Лепешинского, рядом с библиотекой микрорайона заработал передвижной почтовый мобильный офис. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, около года назад в данном микрорайоне прекратило свою работу стационарное почтовое отделение, и жители близлежащих домов испытывали трудности с оплатой коммунальных услуг и получением пенсий.

«Мера эта временная. В настоящее время рассматривается вопрос об оборудовании в помещении библиотеки постоянного офиса почтовой связи. Кроме того, мы получили мобильные платежно-кассовые терминалы, с которыми почтальоны смогут принимать любые платежи у граждан на дому», - рассказал директором УФПС Псковской области - филиала ФГУП «Почта России» Андрей Марков.

Жители микрорайона положительно оценили работу мобильного офиса по приему платежей. С самого начала его работы у окошка образовалась очередь.

В этом же офисе жители улицы Лепешинского смогут не только оплатить коммунальные услуги, но и отправить письма, получить пенсии.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

«Последний бал императора» инсценировали на железнодорожном вокзалеПсковская «Надежда» – фабрика талантовИгроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в Мелётово
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 15 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50