Передвижное почтовое отделение заработало на улице Лепешинского

Офис будет работать у районной библиотеки до конца недели

На улице Лепешинского, рядом с библиотекой микрорайона заработал передвижной почтовый мобильный офис. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Напомним, около года назад в данном микрорайоне прекратило свою работу стационарное почтовое отделение, и жители близлежащих домов испытывали трудности с оплатой коммунальных услуг и получением пенсий.



«Мера эта временная. В настоящее время рассматривается вопрос об оборудовании в помещении библиотеки постоянного офиса почтовой связи. Кроме того, мы получили мобильные платежно-кассовые терминалы, с которыми почтальоны смогут принимать любые платежи у граждан на дому», - рассказал директором УФПС Псковской области - филиала ФГУП «Почта России» Андрей Марков.



Жители микрорайона положительно оценили работу мобильного офиса по приему платежей. С самого начала его работы у окошка образовалась очередь.



В этом же офисе жители улицы Лепешинского смогут не только оплатить коммунальные услуги, но и отправить письма, получить пенсии.