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​Гагик Саркисян провел зарядку в центре Пскова

20 Ноября 2017 - 16:02
Главная → Хроника дня
Спортивная акция прошла под эгидой федерального общественного движения «Трезвая Россия»
Около сотни псковичей вышли 20 ноября на городскую зарядку в центре Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Открыл мероприятие на площади Ленина основатель и лидер движения «Трезвая Россия», член Общественной палаты Российской Федерации Султан Хамзаев.

В массовой зарядке приняли активное участие члены молодежных и общественных организаций региона, студенты. Под руководством профессионального тренера Гагика Саркисяна псковичи выполнили комплекс упражнений, который можно использовать в повседневной жизни для поддержки физической формы и здоровья.
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