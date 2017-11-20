​Гагик Саркисян провел зарядку в центре Пскова

Спортивная акция прошла под эгидой федерального общественного движения «Трезвая Россия»

Около сотни псковичей вышли 20 ноября на городскую зарядку в центре Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.



Открыл мероприятие на площади Ленина основатель и лидер движения «Трезвая Россия», член Общественной палаты Российской Федерации Султан Хамзаев.



В массовой зарядке приняли активное участие члены молодежных и общественных организаций региона, студенты. Под руководством профессионального тренера Гагика Саркисяна псковичи выполнили комплекс упражнений, который можно использовать в повседневной жизни для поддержки физической формы и здоровья.