Юлия Григорьева: Ручное кружево уникально
Уже более 20 лет Юлия Григорьева занимается, как она сама говорит, «редким изысканным видом кружевоплетения - фриволите».
Юлия Григорьева.
- Ручное кружево уникально, - говорит мастер.- До сих пор кружево фриволите невозможно полноценно имитировать на машине. Оно плотнее и рельефнее вязания крючком. За счет плотности плетения оно отлично держит форму, что позволяет создавать в данной технике не только воротнички, но и серьги, колье, браслеты.
С фриволите Юлия познакомилась в школе. В начале девяностых ему массово обучали всех девочек на школьных уроках труда. Уже тогда она плела воротники и салфетки на заказ.
Признается, что сам процесс плетения кружева челноками ее очень захватывает.
- Создание кружева в технике фриволите очень трудоемкий процесс, требующий полного погружения и концентрации на работе, - отмечает Юлия. - Одна ошибка может свести на нет работу нескольких дней. Распустить и переплести кружево практически невозможно. При этом процесс плетения очень красив, и медитативно завораживает.
Около пяти лет назад Юлия увлеклась шитьем игрушек. Начинала с популярной техники тильда. Ее основательницей является Тонне Финангер из Норвегии.
- Выкройки популярны по всему миру, их много в интернете. Понемножку шьешь то же, что все, и приходишь к тому, что самостоятельно создаешь выкройки под свои потребности. У традиционной тильды нет лица, только глаза. Я начала вышивать лица куклам, а не рисовать акриловыми красками, как многие делают.
Свои игрушки Юлия декорирует кружевом фриволите, что выгодно их выделяет на общем фоне. В работе предпочитает использовать светлые, преимущественно натуральные хлопковые ткани.
- Текстильные игрушки, выполненные из хлопка безопасны, их можно стирать, - рассказывает она.- Елочные игрушки не разобьются, в отличие от стеклянных и будут безопасным украшением в семье даже с самыми маленькими детьми.
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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