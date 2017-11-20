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Екатерина Заборщикова: Легкие, воздушные и невероятно изящные

20 Ноября 2017 - 13:08
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Украшения из ювелирного кружева увидят гости новогодней «ART-ели»

Екатерина создает украшения из натуральных камней, оплетая их ювелирным кружевом в технике фриволите АНКАРС. А также расписывает шкатулки. Тематика росписи анималистическая, то есть с изображениями животных. Их мастер перерисовывает с фотографий.



Екатерина Заборщикова​.

Особенность ее стиля - классическое и спокойное сочетание цветов, гармония в композиции.

- Моя интерпретация фриволите представляет собой сложное декорирование основы из нитей ручного челночного плетения, с использованием нетрадиционных для фриволите техник (например, микромакраме, игольчатое кружево, вышивка бисером и др.) и сочетание разных материалов: металлизированных либо капроновых нитей, жемчуга, современного и винтажного бисера, кристаллов Сваровски, полудрагоценных и поделочных камней. Благодаря сочетанию изящной старинной техники плетения и современных авторских приемов, украшения из такого ювелирного кружева получаются удивительно необычными: легкими, воздушными, богато декорированными и при этом поражающими своей невероятной изящностью.


Екатерина говорит, что творчеством занималась всегда. Просто однажды увлеклась настолько сильно, что оно стало занимать значительную часть ее жизни. К тому же появились новые материалы, новые инструменты и море информации.


Мастеров-универсалов не существует, но Екатерина все-таки стремится стать именно таким мастером. За годы работы она многому научилась и продолжает учиться.


- И все же больше всего я люблю делать украшения, и занимаюсь этим много лет, - признается она. - В этом и весь смысл – сделать красивую вещь, которая кому-то очень-очень понравится и будет любимой, будет дарить маленькую радость своей обладательнице.


В век штампованных вещей и клонированных образов уникальная, ручной работы, вещь позволяет не потеряться на этом фоне, выделиться аксессуарами и одеждой, в первую очередь - для самого себя, убеждена Екатерина.


- Если вещь нравится, созвучна каким-то струнам души – она помогает человеку почувствовать в себе самом и транслировать на окружающих людей какое-то особенное ощущение. Самый чудесный момент – это когда человек встречает среди моих украшений или заказывает такую особенную вещь – «свою», «родную».


Ее творчество давно переросло домашний вариант. В этом году Екатерина открыла свою собственную мастерскую.

- Конечно, любые планы очень зависимы от других сфер жизни – семьи и работы, но у меня теперь есть возможность более конкретно строить эти самые планы в творчестве и стараться их претворить в жизнь.
 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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