Вакцину против полиомиелита привезут в Псков в декабре
В декабре в Псковскую область поступит очередная поставка препарата, содержащего инактивированную вакцину полиомиелита. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
«В настоящее время Министерство здравоохранения Российской Федерации принимает меры для поставок вакцины в регионы. Возможно, к концу года решение ситуации будет найдено», — пояснили в Государственном комитете по здравоохранению и фармации.
Инактивированная вакцина полиомиелита закупается за счет федеральных средств в рамках национального календаря профилактических прививок и распределяется в детские поликлиники регионов. У детей, которых необходимо дважды привить от опасного заболевания в первый год жизни, персональный календарь прививок сдвигается на более поздний срок.
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