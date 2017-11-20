Вакцину против полиомиелита привезут в Псков в декабре

Это заболевание опасно прежде всего для детей до 5 лет

В декабре в Псковскую область поступит очередная поставка препарата, содержащего инактивированную вакцину полиомиелита. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.



«В настоящее время Министерство здравоохранения Российской Федерации принимает меры для поставок вакцины в регионы. Возможно, к концу года решение ситуации будет найдено», — пояснили в Государственном комитете по здравоохранению и фармации.



Инактивированная вакцина полиомиелита закупается за счет федеральных средств в рамках национального календаря профилактических прививок и распределяется в детские поликлиники регионов. У детей, которых необходимо дважды привить от опасного заболевания в первый год жизни, персональный календарь прививок сдвигается на более поздний срок.