Выставка «Назад в будущее» готовится к первым посетителям

Авторами работ стали ученики, выпускники и преподаватели ДШИ

24 ноября в Пскове в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России откроется выставка «Назад в будущее», посвященная 20-летию художественного отделения Детской школы искусств (ДШИ). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



В экспозиции будет представлено более 200 творческих работ, выполненных в разных техниках живописи и графики. Кроме того, в рамках выставки пройдет ряд творческих мероприятий - концерты, мастер-классы, интерактивные программы.



Выставка продлится до 19 декабря, вход свободный.



Телефон для справок: 8(8112) 68-20-85.