Выставка «Назад в будущее» готовится к первым посетителям
20 Ноября 2017 - 11:39Главная → Хроника дня
Авторами работ стали ученики, выпускники и преподаватели ДШИ
24 ноября в Пскове в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России откроется выставка «Назад в будущее», посвященная 20-летию художественного отделения Детской школы искусств (ДШИ). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В экспозиции будет представлено более 200 творческих работ, выполненных в разных техниках живописи и графики. Кроме того, в рамках выставки пройдет ряд творческих мероприятий - концерты, мастер-классы, интерактивные программы.
Выставка продлится до 19 декабря, вход свободный.
Телефон для справок: 8(8112) 68-20-85.
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