В интернете запущен новый хэштег #ПристегнисьРоссия
Началась акция по пропаганде безопасности дорожного движения «Пристегнись, Россия!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Жителям псковского региона предлагают поучаствовать в мероприятии. Для этого нужно с хэштегом #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ #ПСКОВ разместить на своих станицах в социальных сетях селфи и фотографии своих близких, которые надлежащим образом позаботились о собственной безопасности во время поездок на автомобилях: пристегнулись ремнями безопасности, а юных пассажиров разместили в детских удерживающих устройствах.
В области первыми участниками этой акции стали юные спортсмены, которые выступили в региональном открытом первенстве по боксу, а также представители местного отделения мотоклуба «Ночные волки».
Акция продлится до конца 2017 года.
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