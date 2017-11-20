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В интернете запущен новый хэштег #ПристегнисьРоссия

20 Ноября 2017 - 11:29
Главная → Хроника дня
Акцию запустили ради популяризации использования пассивных средств защиты

Началась акция по пропаганде безопасности дорожного движения «Пристегнись, Россия!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Жителям псковского региона предлагают поучаствовать в мероприятии. Для этого нужно с хэштегом #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ #ПСКОВ разместить на своих станицах в социальных сетях селфи и фотографии своих близких, которые надлежащим образом позаботились о собственной безопасности во время поездок на автомобилях: пристегнулись ремнями безопасности, а юных пассажиров разместили в детских удерживающих устройствах.

В области первыми участниками этой акции стали юные спортсмены, которые выступили в региональном открытом первенстве по боксу, а также представители местного отделения мотоклуба «Ночные волки».

Акция продлится до конца 2017 года.

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