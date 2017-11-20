В соцсетях массово распространяются ссылки на «ПервоКЛАССную баталию»
20 Ноября 2017 - 10:49Главная → Хроника дня
Популярность и престижность конкурса с каждым годом только растет
Стоило лишь начаться второму этапу «ПервоКЛАССной баталии», как социальные сети тут же заполнились призывами, на которые сложно было не откликнуться: «Поддержите наших первоклашек!», «Каждый голос очень важен для нас!», «Срочно подключаем друзей!».
Родители и родственники развернули настоящую пиар-компанию в поддержку полуфиналистов конкурса. Ими стали 25 первых классов (по одному из каждого района Псковской области, отдельно – из Великих Лук, отдельно – из Пскова)
Первый этап конкурса собрал вместе около 7000 тысяч первоклашек, чьи фотографии попали в ежегодный спецвыпуск газеты «Псковская правда – Вече» под названием «Я - первоклассник!». Свой экземпляр издания в подарок получил каждый первоклассник региона.
Великие Луки - МБОУ Гимназия им. Ковалевской, 1Б
Великолукский район - МОУ Лычевская СШ
Гдовский район – МБОУ Гдовская СОШ, 1Б
Дедовический район – МБОУ Дедовичская СШ № 2, 1В
Дновский район – МОУ Гимназия
Красногородский район – МБОУ Красногородская СШ, 1А
Куньинский район – МБОУ Пухновская СОШ
Локнянский район – МБОУ Локнянская СОШ, 1Б
Невельский район – МБОУ СОШ № 5, 1Б
Новоржевский район – Дубровская ООШ филиал МОУ Новоржевская СШ
Новосокольнический район – МБОУ Средняя школа г. Новосокольники, 1В
Островский район – МБОУ СШ № 1, 1Б
Опочецкий район – СП Гимназия
Палкинский район - МБОУ Палкинская СШ
Печорский район - МБОУ Печорская лингвистическая гимназия, 1А
Плюсский район - МБОУ Плюсская СОШ, 1Б
Порховский район - МБОУ СОШ №3
Псков - МБОУ СОШ №2, 1В
Псковский район - МБОУ Писковская СОШ, 1Б
Пустошкинский район - МБОУ Пустошкинская сельская ООШ
Пыталовский район - МБОУ Пыталовская СШ, 1В
Себежский район - МБОУ Себежская СОШ, 1А
Струго-Красненский район - МБОУ Струго-Красненская СОШ, 1Б
Усвятский район - МОУ Усвятская СОШ, 1Б
Кто же попадет в тройку финалистов? Чьи имена навсегда войдут в историю самого глобального детского конкурса Псковской области? Решать вам!
По завершении конкурса редакция «Псковской правды» приедет поздравить самый лучший класс-победитель. Первоклашки и их первый учитель станут героями нашей публикации и получат специальные призы. В прошлом году им стал захватывающий детский праздник в развлекательном центре.
Родители и родственники развернули настоящую пиар-компанию в поддержку полуфиналистов конкурса. Ими стали 25 первых классов (по одному из каждого района Псковской области, отдельно – из Великих Лук, отдельно – из Пскова)
Первый этап конкурса собрал вместе около 7000 тысяч первоклашек, чьи фотографии попали в ежегодный спецвыпуск газеты «Псковская правда – Вече» под названием «Я - первоклассник!». Свой экземпляр издания в подарок получил каждый первоклассник региона.
Победителями первого этапа стали:Бежаницкий район - МБОУ Бежаницкая СШ, 1А
Великие Луки - МБОУ Гимназия им. Ковалевской, 1Б
Великолукский район - МОУ Лычевская СШ
Гдовский район – МБОУ Гдовская СОШ, 1Б
Дедовический район – МБОУ Дедовичская СШ № 2, 1В
Дновский район – МОУ Гимназия
Красногородский район – МБОУ Красногородская СШ, 1А
Куньинский район – МБОУ Пухновская СОШ
Локнянский район – МБОУ Локнянская СОШ, 1Б
Невельский район – МБОУ СОШ № 5, 1Б
Новоржевский район – Дубровская ООШ филиал МОУ Новоржевская СШ
Новосокольнический район – МБОУ Средняя школа г. Новосокольники, 1В
Островский район – МБОУ СШ № 1, 1Б
Опочецкий район – СП Гимназия
Палкинский район - МБОУ Палкинская СШ
Печорский район - МБОУ Печорская лингвистическая гимназия, 1А
Плюсский район - МБОУ Плюсская СОШ, 1Б
Порховский район - МБОУ СОШ №3
Псков - МБОУ СОШ №2, 1В
Псковский район - МБОУ Писковская СОШ, 1Б
Пустошкинский район - МБОУ Пустошкинская сельская ООШ
Пыталовский район - МБОУ Пыталовская СШ, 1В
Себежский район - МБОУ Себежская СОШ, 1А
Струго-Красненский район - МБОУ Струго-Красненская СОШ, 1Б
Усвятский район - МОУ Усвятская СОШ, 1Б
Кто же попадет в тройку финалистов? Чьи имена навсегда войдут в историю самого глобального детского конкурса Псковской области? Решать вам!
ВажноЗапуск третьего, финального этапа голосования состоится 12 декабря. Абсолютного победителя конкурса мы узнаем 15 января.
По завершении конкурса редакция «Псковской правды» приедет поздравить самый лучший класс-победитель. Первоклашки и их первый учитель станут героями нашей публикации и получат специальные призы. В прошлом году им стал захватывающий детский праздник в развлекательном центре.
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