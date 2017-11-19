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Не оплативших штраф автовладельцев навестят судебные приставы

19 Ноября 2017 - 11:24
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Несвоевременная уплата грозит административной ответственностью
ГИБДД напоминает собственникам транспортных средств о действующей практике привлечения к административной ответственности. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае выявления административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных специальными техническими средствами фото-видеофиксации, копии постановлений с реквизитами для уплаты административных штрафов направляются по почте на адреса собственников транспортных средств, указанные при их регистрации. При этом в случае, если адресат не получил копии постановления по делу об административном правонарушении, оно возвращается в орган ГИБДД и после вступления в законную силу направляется в службу судебных приставов для осуществления принудительного взыскания штрафа. Во избежание наступления административной ответственности за несвоевременную уплату штрафа УГИБДД УМВД России по Псковской области рекомендует своевременно сообщать в регистрационные подразделения ГИБДД сведения об изменении места жительства, а также зарегистрироваться на интернет-сайте www.gosuslugi.ru. При помощи данного ресурса имеется возможность получать информацию о текущих штрафах ГИБДД, производить их оплату, подключать СМС-информирование. Для получения сведений о штрафах на сайте госуслуг необходимо перейти в раздел «Проверка и оплата штрафов ГИБДД».
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