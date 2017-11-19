Движение транспорта по ул. Карла Маркса в Пскове ограничат

На участке от ул. Кузнецкая до дома №43 по ул. Карла Маркса с 20 ноября по 9 декабря будут ремонтировать сети водопровода

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ сетей водопровода участок ул. Карла Маркса (от ул. Кузнецкая до дома №43 по ул. Карла Маркса) будет временно закрыт для движения транспортных средств. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, ограничение движения планируется с 00.00 часов 20 ноября по 24.00 часов 9 декабря. Администрация города Пскова просит водителей транспортных средств учитывать данные обстоятельства, заблаговременно планировать маршрут следования и соблюдать требования дорожных знаков.