Сегодня до 14 часов псковичи могут сделать прививку против гриппа
19 Ноября 2017 - 10:32Главная → Хроника дня
Выездная вакцинация проходит в центре Пскова, возле магазина «ЦУМ»
Сегодня до 14 часов можно сделать прививку от гриппа. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, вакцинация проходит по адресу: ул.Советская, д.13, около магазина «ЦУМ». Выездную вакцинацию против гриппа проводит Псковская городская поликлиника. Процедура бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт. Также псковичи могут сделать прививку от гриппа в выездных медицинских пунктах по следующему графику: 21 ноября с 10.00 до 15.00 часов по адресу: г. Псков, Рижский пр. д. 96б, около магазина «Лента», 22 ноября с 10.00 до 15.00 часов по адресу: г. Псков, ул.Советская, д.20, «Главпочтамт», 23 ноября с 10.00 до 15.00 часов по адресу: г. Псков, ул.Советская, д.20, «Главпочтамт», 24 ноября с 10.00 до 15.00 часов по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная,д.41, около магазина «Империал», 25 ноября, в субботу, с 10.00 до 14.00 часов по адресу: г. Псков, Октябрьский пр., д. 16, около Центрального рынка, 26 ноября, в воскресенье, с 10.00 до 14.00 часов по адресу: ул.Труда, д.37а, около магазина «Семейный магнит». Вакцинация также продолжается в поликлиниках и подразделениях поликлиники. Обращаться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресам: поликлиника № 1: г. Псков ул. Кузнецкая д.19 кабинет №10, № 12, с 8 до 16 часов, телефон 66-53-29, 66-53-50; поликлиника № 2: г. Псков ул. Коммунальная д. 23 кабинет № 4, с 8 до 17 часов, телефон 57-33-66; поликлиника № 3: г. Псков ул. Индустриальная д. 8 кабинет № 7, с 8 до 17 часов кроме среды (в среду с 8 до 13 часов), телефон 53-62-14; в офисах врача общей практики: г. Псков ул. Н. Васильева д. 83а с 8 до 16 часов телефон 73-42-33 - по расписанию работы врача общей практики; г. Псков ул. Коммунальная д. 81 телефон 55-51-20 с 8 до 17 часов; г. Псков ул. Красноармейская д. 26 телефон 57-38-09 с 8 до 17 часов; г. Псков, ул. Киселева, д. 8, телефон 29-83-17 с 8 до 17 часов, г. Псков ул. Алехина д. 10 телефон 75-00-89 с 8 до 12 часов. В субботу обращайтесь в поликлинику № 2 по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д.23, к дежурному врачу-терапевту с 8 до 15 часов. Псковские медики призывают горожан позаботиться о своем здоровье и сделать прививку своевременно. Также возможна организация прививок по месту работы. Более подробную информацию можно получить по телефону приемной главного врача 53-49-42.
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