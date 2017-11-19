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Полицейские продолжают розыск пропавшей в августе женщины (ФОТО)

19 Ноября 2017 - 10:18
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Жительница Псковского района не вернулась из леса, куда отправилась собирать ягоды
ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшей без вести Березовской Татьяны Ивановны, 1959 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, около 15 часов 21 августа 2017 года она ушла из дома в деревне Торошино Псковского района в лес за ягодами и не вернулась. Её приметы: на вид 50-55 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые с сединой, глаза карие. Была одета: платок с изображением красных роз, короткий коричневый пиджак на пуговицах, длинная черная юбка ниже колена, короткие резиновые сапоги черного цвета. При себе у Березовской имелось черное пластмассовое ведро. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Березовской Татьяны Ивановны, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112): 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.
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