19 Ноября 2017
Псков
+3 .. +5 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

В воскресенье в Псковской области ожидается мокрый снег и дождь

19 Ноября 2017 - 00:54
Главная → Хроника дня
Столбик термометра не поднимется выше +5 градусов
В воскресенье, 9 ноября, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя, сообщает сайт регионального управления МЧС. Температура по области: ночью -2…+3, днем 0…+5 градусов. Ветер юго-западных направлений 7-12 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

«Последний бал императора» инсценировали на железнодорожном вокзалеПсковская «Надежда» – фабрика талантовИгроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в Мелётово
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 15 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50