Российский Дед Мороз отмечает день рождения
18 Ноября 2017 - 12:05Главная → Хроника дня
18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.
Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.
В послереволюционные 1920-годы, когда на государственном уровне шла борьба с «религиозными предрассудками», новогодняя елка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. И лишь после реабилитации в 1935 году елки как символа Нового года, на праздник вернулся и Дед Мороз. Впервые зимний волшебник и его помощница — внучка Снегурочка — появились перед советскими детьми на празднике елки в московском Доме Союзов в 1937 году.
Официально Великий Устюг был назван родиной российского Деда Мороза не так давно — в 1999 году. В этот день здесь открывают специальный почтовый ящик, куда можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.
Кстати, современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем, поэтому он осваивает и новые технологии — теперь письма от детей он получает и по электронной почте, а еще ведет блоги в соцсетях и общается со своими коллегами по сотовому телефону.
Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда были опубликованы «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.
В послереволюционные 1920-годы, когда на государственном уровне шла борьба с «религиозными предрассудками», новогодняя елка вместе с Дедом Морозом были преданы забвению. И лишь после реабилитации в 1935 году елки как символа Нового года, на праздник вернулся и Дед Мороз. Впервые зимний волшебник и его помощница — внучка Снегурочка — появились перед советскими детьми на празднике елки в московском Доме Союзов в 1937 году.
Официально Великий Устюг был назван родиной российского Деда Мороза не так давно — в 1999 году. В этот день здесь открывают специальный почтовый ящик, куда можно опустить письма и поздравления для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.
Кстати, современный Дед Мороз вынужден идти в ногу со временем, поэтому он осваивает и новые технологии — теперь письма от детей он получает и по электронной почте, а еще ведет блоги в соцсетях и общается со своими коллегами по сотовому телефону.
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