В области ищут подростков, употребляющих наркотики
Второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2017» продлится до 22 ноября текущего года, сообщили в пресс-службе. Основной ее целью является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышение уровня осведомленности несовершеннолетних о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за противоправные деяния в этой сфере.
В период проведения операции сотрудники полиции проведут проверки по месту жительства подростков и асоциальных семей, состоящих на профилактическом учёте. Кроме того, с целью установления лиц и родителей, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также выявления подростков, употребляющих эти вещества без назначения врача, будут организованы рейдовые мероприятия в местах массового скопления несовершеннолетних, в развлекательных, досуговых учреждениях и общежитиях.
В образовательных организациях региона будет осуществляться разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде потребления наркотиков, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.
Уважаемые жители Псковской области! Обо всех фактах употребления несовершеннолетними наркотических средств, а также склонения их к употреблению наркотиков и вовлечения в наркобизнес, а также о сведениях, касающихся содержания наркопритонов, вы можете сообщить по «телефону доверия» УМВД - (8112) 59-22-33 или потелефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49.
Сообщения можно также отправить на Интернет-сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф/request_mainиэлектронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mail.ru.
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