27-летнюю Наталью Цветкову разыскивает полиция (ФОТО)
ОМВД России по Псковскому району разыскивается Цветкова Наталья Анатольевна, 1990 года рождения. Последний раз ее видели 10 июня текущего года на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. И до настоящего времени местонахождение Цветковой неизвестно, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.
Была одета: матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.
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