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27-летнюю Наталью Цветкову разыскивает полиция (ФОТО)

18 Ноября 2017 - 10:48
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ОМВД России по Псковскому району разыскивается Цветкова Наталья Анатольевна, 1990 года рождения. Последний раз ее видели 10 июня текущего  года  на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. И до настоящего времени  местонахождение  Цветковой неизвестно, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 30 лет,  рост 165 сантиметров, среднего телосложения,  волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета: матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые  туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Н.А.Цветковой, просят  обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам:  (8-8112)  676-844,  676-874,  676-851,  676-872  или  02.
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