До 6 градусов тепла обещают сегодня по области
18 Ноября 2017 - 10:03Главная → Хроника дня
18 ноября на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, осадки в виде дождя, сообщается на сайте МЧС России по Псковской области.
Ветер южных направлений 8-13 м/сек.
Температура по области: ночью -2…+3, днем +1…+6 градусов.
Атмосферное давление низкое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Ветер южных направлений 8-13 м/сек.
Температура по области: ночью -2…+3, днем +1…+6 градусов.
Атмосферное давление низкое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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