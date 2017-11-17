Ценные награды получат победители конкурса «Выпиши другу!»
17 Ноября 2017 - 15:20Главная → Хроника дня
Подарочная подписка продолжает набирать популярность
С 1 ноября 2017 года по 10 января 2018 года Международное агентство подписки запустило конкурс «Выпиши другу!».
Любой желающий, независимо от места своего проживания, может подарить подписку на любое издание, включенное в онлайн каталоги vipishi.ru, своим родственникам, близким, друзьям.
Для этого нужно зайти на vipishi.ru и просто оформить заказ.
Победителей конкурса ждут ценные награды – подарочные сертификаты на подписку от vipishi.ru номиналом от 500 до 4000 рублей. Подробные правила конкурса здесь.
Кстати
Возможность оформления подписки в подарок на vipishi.ru существует с 2011 года, и популярность данной услуги постоянно растет.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
17 Ноября 2017
- Ценные награды получат победители конкурса «Выпиши другу!»15:20
- Александр Козловский познакомил 11-классников с Николаем Валуевым14:27
- Михаил Ведерников встретился с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой14:22
- Росавтодор продолжит оказывать поддержу Псковской области в развитии дорожной инфраструктуры09:17
- Заявку на 548 миллионный кредит подала Псковская область16.11, 15:51
- Новый вертолет медицины Ми-8 начал оказывать помощь жителям Псковщины16.11, 15:48
- Третьи сутки продолжаются поиски пропавшего великолучанина16.11, 15:44
- Сказочное настроение обещают зрителям ансамбль «Сказ»16.11, 15:38
- Мастеров хендмейда приглашают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»16.11, 09:55
- Перспективы сотрудничества обсудили Михаил Ведерников и глава ФАДН Игорь Баринов16.11, 09:01
- Михаил Ведерников договорился с Росмолодежью о совместной работе15.11, 22:30
- Михаил Ведерников: Бюджет на 2018 год непростой, но реалистичный и исполнимый15.11, 16:58
- Похороны участковых, погибших от рук «невельского стрелка», пройдут 16 ноября15.11, 16:14
- Свыше 60 бесплатных адвокатов ждут звонков от жителей Псковской области15.11, 11:07
- Поджигатель авто из Пскова ответит перед законом за свои «шалости»15.11, 09:51
- На день рождения 1140 артиллерийского полка приглашают юных псковичей15.11, 09:45
- Педагог из Пскова Наталья Яблочкина – в числе лучших в России15.11, 09:40
- Организаторов азартных игр будут судить в Великих Луках15.11, 09:35
- Прокуратура Пскова передала дело поджигателя авто в суд14.11, 21:04
- Застрелил двух полицейских и убил себя житель Невельского района14.11, 19:40
Лидеры обсуждений
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- В грязных методах голосования обвиняют друг друга участники «ПервоКЛАССНОЙ баталии»
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии
- Продала квартиру и осталась должна
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- Городской лес превратят в зону отдыха
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Модная революция. Перезагрузка: Пример для дочери (ФОТО)
- ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт
Фото
«Последний бал императора» инсценировали на железнодорожном вокзалеПсковская «Надежда» – фабрика талантовИгроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоВесь фото архив
Видео
Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!Весь видео архив