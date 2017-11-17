Ценные награды получат победители конкурса «Выпиши другу!»

Подарочная подписка продолжает набирать популярность

С 1 ноября 2017 года по 10 января 2018 года Международное агентство подписки запустило конкурс «Выпиши другу!».



Любой желающий, независимо от места своего проживания, может подарить подписку на любое издание, включенное в онлайн каталоги vipishi.ru, своим родственникам, близким, друзьям.



Для этого нужно зайти на vipishi.ru и просто оформить заказ.



Победителей конкурса ждут ценные награды – подарочные сертификаты на подписку от vipishi.ru номиналом от 500 до 4000 рублей. Подробные правила конкурса здесь.



Кстати

Возможность оформления подписки в подарок на vipishi.ru существует с 2011 года, и популярность данной услуги постоянно растет.