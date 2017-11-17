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Александр Козловский познакомил 11-классников с Николаем Валуевым

17 Ноября 2017 - 14:27
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Для своих земляков депутат провел обширную экскурсионную программу

Ученики 11 «а» и «б» классов великолукской школы № 2 побывали в Государственной думе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Экскурсию по российскому парламенту помог организовать и провел депутат Александр Козловский, который пообщался с учениками и рассказал им, как проходит законотворческий процесс.


Вместе с директором школы Ларисой Смирновой и классным руководителем Ольгой Ждановой юные великолучане побывали в кабинете депутата, осмотрели выставку, посетили зал заседаний внутрифракционной группы, смогли поговорить с депутатом Госдумы, известным спортсменом Николаем Валуевым, который является коллегой и другом Александра Козловского.


Кроме того, сегодня школьникам предстоит подняться на балкон зала пленарных заседаний парламента и стать участниками круглого стола в рамках Экспертного совета по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности. 

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