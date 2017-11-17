17 Ноября 2017
Псков
+2 .. +4 °C
Великие Луки
+2 .. +4 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Михаил Ведерников встретился с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой

17 Ноября 2017 - 14:22
Главная → Хроника дня
Врио губернатора Михаил Ведерников встретился с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Инстаграме.

"Работу избирательной комиссии Псковской области, методы улучшения качества и прозрачности избирательной системы в регионе, повышение правовой грамотности граждан обсудил в ходе рабочей встречи с Председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллой Памфиловой", - написал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что "рабочее взаимодействие" с Эллой Памфиловой он начал еще на Северном Кавказе. "С уверенностью могу сказать, что это очень принципиальный человек и высочайший профессионал, которого заботит будущее нашей страны и соблюдение прицнипов законности, демократии и равенства  перед законом", - написал он.

Глава региона сообщил, что в рамках встречи с главой Центризбиркома договорились об участии псковской делегации в конференции "Наблюдеие на выборах в Российской Федерации" и проведении в регионе ряда образовательных семинаров по линии избиркома.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

«Последний бал императора» инсценировали на железнодорожном вокзалеПсковская «Надежда» – фабрика талантовИгроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в Мелётово
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 15 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50