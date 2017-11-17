Михаил Ведерников встретился с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой

Врио губернатора Михаил Ведерников встретился с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Инстаграме.



"Работу избирательной комиссии Псковской области, методы улучшения качества и прозрачности избирательной системы в регионе, повышение правовой грамотности граждан обсудил в ходе рабочей встречи с Председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллой Памфиловой", - написал глава региона.



Михаил Ведерников отметил, что "рабочее взаимодействие" с Эллой Памфиловой он начал еще на Северном Кавказе. "С уверенностью могу сказать, что это очень принципиальный человек и высочайший профессионал, которого заботит будущее нашей страны и соблюдение прицнипов законности, демократии и равенства перед законом", - написал он.



Глава региона сообщил, что в рамках встречи с главой Центризбиркома договорились об участии псковской делегации в конференции "Наблюдеие на выборах в Российской Федерации" и проведении в регионе ряда образовательных семинаров по линии избиркома.