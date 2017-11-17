Росавтодор продолжит оказывать поддержу Псковской области в развитии дорожной инфраструктуры
17 Ноября 2017 - 09:17Главная → Хроника дня
В четверг, 16 ноября, врио губернатора Михаил Ведерников и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт подвели итоги сотрудничества региона и Росавтодора, а также определили новые направления взаимодействия.
«В последние годы наблюдается значительный прогресс в развитии сети автомобильных дорог на территории Псковской области. При поддержке Федерального агентства реализуется масштабная программа ремонта федеральных дорог, реконструированы подходы к многосторонним пунктам пропуска на границе, проводится работа по устройству искусственного освещения на участках федеральных трасс. Также благодаря Росавтодору идeт строительство автодорожного путепровода через железную дорогу в Великих Луках. Все эти проекты — прямое подтверждение особого отношения агентства к развитию нашего региона. Искренне благодарю Вас, Роман Владимирович, за поддержку и рассчитываю на Вашу помощь в реализации актуальных на сегодняшний день задач», — сказал Михаил Ведерников.
В числе приоритетных для Псковской области вопросов глава региона обозначил дополнительную финансовую поддержку в строительстве Северного обхода в Пскове, реконструкцию пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках, а также возможность передачи части автодорог регионального значения на федеральный уровень. Последняя мера обусловлена ограниченностью средств дорожного фонда Псковской области и, как следствие, невозможностью приведениях в нормативное состояние ряда дорог регионального значения, которые используются для международных и межрегиональных перевозок.
Также Михаил Ведерников обратился за поддержкой в реконструкции ряда автомобильных мостов. «В 2016 году была разработана проектная документация на капитальный ремонт четырех мостовых сооружений, которые по результатам проведенного предпроектного обследования были признаны аварийными. Однако ими круг объектов, нуждающихся в отдельном внимании Росавтодора, не ограничивается. Прошу Федеральное агентство рассмотреть возможность включения дополнительных мостов в программу поддержки», — обратился к Роману Старовойту врио губернатора.
«Работа в Псковской области — один из приоритетов деятельности Росавтодора в СЗФО. Думаю, все те проекты по приведению дорожной сети в нормативное состояние, которые были реализованы в последнее время — прямое тому подтверждение. Вот и сегодня мы провели очень результативную встречу, глубоко изучили предыдущий опыт работы, поставили новые цели. В их реализации Псковская область может рассчитывать на полную поддержку с нашей стороны», — ответил Роман Старовойт.
В ходе рабочего совещания стороны также обсудили динамику обеспечения линиями электроосвещения участков федеральных трасс, проходящих по территории населенных пунктов региона, и строительство дорог в сельских населенных пунктах. Отметим, что в 2018 году Росавтодор предусмотрел для субъекта около 936 млн рублей в качестве целевых межбюджетных трансфертов.
В целом за последние годы в регионе отремонтировано 570 километров федеральных трасс, а также 54 искусственных сооружения (мосты, путепроводы и водопропускные сооружения). В результате 90% федеральных дорог на территории субъекта приведены в нормативное состояние. В следующем году Росавтодор планирует выполнить поручение Президента России по приведению к нормативным показателям (по ровности покрытия и качеству сцепления) всех федеральных автодорог в Псковской области.
«В последние годы наблюдается значительный прогресс в развитии сети автомобильных дорог на территории Псковской области. При поддержке Федерального агентства реализуется масштабная программа ремонта федеральных дорог, реконструированы подходы к многосторонним пунктам пропуска на границе, проводится работа по устройству искусственного освещения на участках федеральных трасс. Также благодаря Росавтодору идeт строительство автодорожного путепровода через железную дорогу в Великих Луках. Все эти проекты — прямое подтверждение особого отношения агентства к развитию нашего региона. Искренне благодарю Вас, Роман Владимирович, за поддержку и рассчитываю на Вашу помощь в реализации актуальных на сегодняшний день задач», — сказал Михаил Ведерников.
В числе приоритетных для Псковской области вопросов глава региона обозначил дополнительную финансовую поддержку в строительстве Северного обхода в Пскове, реконструкцию пересечения проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках, а также возможность передачи части автодорог регионального значения на федеральный уровень. Последняя мера обусловлена ограниченностью средств дорожного фонда Псковской области и, как следствие, невозможностью приведениях в нормативное состояние ряда дорог регионального значения, которые используются для международных и межрегиональных перевозок.
Также Михаил Ведерников обратился за поддержкой в реконструкции ряда автомобильных мостов. «В 2016 году была разработана проектная документация на капитальный ремонт четырех мостовых сооружений, которые по результатам проведенного предпроектного обследования были признаны аварийными. Однако ими круг объектов, нуждающихся в отдельном внимании Росавтодора, не ограничивается. Прошу Федеральное агентство рассмотреть возможность включения дополнительных мостов в программу поддержки», — обратился к Роману Старовойту врио губернатора.
«Работа в Псковской области — один из приоритетов деятельности Росавтодора в СЗФО. Думаю, все те проекты по приведению дорожной сети в нормативное состояние, которые были реализованы в последнее время — прямое тому подтверждение. Вот и сегодня мы провели очень результативную встречу, глубоко изучили предыдущий опыт работы, поставили новые цели. В их реализации Псковская область может рассчитывать на полную поддержку с нашей стороны», — ответил Роман Старовойт.
В ходе рабочего совещания стороны также обсудили динамику обеспечения линиями электроосвещения участков федеральных трасс, проходящих по территории населенных пунктов региона, и строительство дорог в сельских населенных пунктах. Отметим, что в 2018 году Росавтодор предусмотрел для субъекта около 936 млн рублей в качестве целевых межбюджетных трансфертов.
В целом за последние годы в регионе отремонтировано 570 километров федеральных трасс, а также 54 искусственных сооружения (мосты, путепроводы и водопропускные сооружения). В результате 90% федеральных дорог на территории субъекта приведены в нормативное состояние. В следующем году Росавтодор планирует выполнить поручение Президента России по приведению к нормативным показателям (по ровности покрытия и качеству сцепления) всех федеральных автодорог в Псковской области.
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