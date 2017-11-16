​Заявку на 548 миллионный кредит подала Псковская область

Соответствующий документ подписал Михаил Ведерников

Государственное финансовое управление подало заявку на получение бюджетного кредита в размере 548,4 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. Пакет документов с подробными расчетами за подписью врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был направлен в Министерство финансов РФ.



В случае одобрения заявки финансовые средства будут направлены на реструктуризацию долговых обязательств региона.



Напомним, ранее Михаил Ведерников заявлял, что замещение коммерческих кредитов бюджетными — одна из главных задач администрации области. Кроме того, областные власти прорабатывают с Министерством финансов вопрос о выделении дополнительных федеральных средств для повышения заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ и необходимостью индексации заработной платы в 2017 и в 2018 годах, а также на обеспечение сбалансированности регионального бюджета в 2018 году.