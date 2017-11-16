Новый вертолет медицины Ми-8 начал оказывать помощь жителям Псковщины
Медицинский вертолет Ми-8 поступил в Псковскую область. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Свой первый вылет он совершил утром 16 ноября. Борт полетел в Великие Луки за пациентом с острым нарушением коронарного кровообращения, чтобы доставить его для оказания экстренной медицинской помощи в сосудистый центр Псковской областной клинической больницы.
Главный врач главного медицинского центра региона Анатолий Волков, отметил, что рад появлению еще одного «летающего реанимобиля» в Псковской области.
Решение о расширении санитарной авиации в регионе было принято врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. Дополнительный вертолет поставила компания «РВС-Холдинг» в рамках государственного контракта на обеспечение полетов.
Первый вертолет — легкомоторный «Ансат» — приступил к работе в конце сентября. За это время экстренную медицинскую помощь получили 30 жителей из разных уголков Псковской области.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Заявку на 548 миллионный кредит подала Псковская область15:51
- Новый вертолет медицины Ми-8 начал оказывать помощь жителям Псковщины15:48
- Третьи сутки продолжаются поиски пропавшего великолучанина15:44
- Сказочное настроение обещают зрителям ансамбль «Сказ»15:38
- Мастеров хендмейда приглашают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»09:55
- Перспективы сотрудничества обсудили Михаил Ведерников и глава ФАДН Игорь Баринов09:01
- Михаил Ведерников договорился с Росмолодежью о совместной работе15.11, 22:30
- Михаил Ведерников: Бюджет на 2018 год непростой, но реалистичный и исполнимый15.11, 16:58
- Похороны участковых, погибших от рук «невельского стрелка», пройдут 16 ноября15.11, 16:14
- Свыше 60 бесплатных адвокатов ждут звонков от жителей Псковской области15.11, 11:07
- Поджигатель авто из Пскова ответит перед законом за свои «шалости»15.11, 09:51
- На день рождения 1140 артиллерийского полка приглашают юных псковичей15.11, 09:45
- Педагог из Пскова Наталья Яблочкина – в числе лучших в России15.11, 09:40
- Организаторов азартных игр будут судить в Великих Луках15.11, 09:35
- Прокуратура Пскова передала дело поджигателя авто в суд14.11, 21:04
- Застрелил двух полицейских и убил себя житель Невельского района14.11, 19:40
- Участников экскурсии по новостройкам проконсультировали специалисты Сбербанка14.11, 15:50
- Основные параметры проекта областного бюджета-2018 были представлены на заседании администрации Псковской области14.11, 15:23
- Псковские власти сократили перечень документов для получения маткапитала и соцпомощи14.11, 11:54
- Незначительно изменится расписание автобусов №213 и 21414.11, 11:33
Лидеры обсуждений
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии
- В грязных методах голосования обвиняют друг друга участники «ПервоКЛАССНОЙ баталии»
- Продала квартиру и осталась должна
- Городской лес превратят в зону отдыха
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт
- Михаил Ведерников подверг подчиненных критике за излишнюю мягкость