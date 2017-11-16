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Новый вертолет медицины Ми-8 начал оказывать помощь жителям Псковщины

16 Ноября 2017 - 15:48
Главная → Хроника дня
Спасательный борт будет базироваться в Пскове

Медицинский вертолет Ми-8 поступил в Псковскую область. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Свой первый вылет он совершил утром 16 ноября. Борт полетел в Великие Луки за пациентом с острым нарушением коронарного кровообращения, чтобы доставить его для оказания экстренной медицинской помощи в сосудистый центр Псковской областной клинической больницы.

Главный врач главного медицинского центра региона Анатолий Волков, отметил, что рад появлению еще одного «летающего реанимобиля» в Псковской области.

Решение о расширении санитарной авиации в регионе было принято врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. Дополнительный вертолет поставила компания «РВС-Холдинг» в рамках государственного контракта на обеспечение полетов.

Первый вертолет — легкомоторный «Ансат» — приступил к работе в конце сентября. За это время экстренную медицинскую помощь получили 30 жителей из разных уголков Псковской области.

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