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Третьи сутки продолжаются поиски пропавшего великолучанина

16 Ноября 2017 - 15:44
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Стражам порядка требуется помощь неравнодушных людей
Великолукские полицейские разыскивают Петрова Виталия Михайловича, который 13 ноября 2017 года около 15 часов ушёл из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Фурманова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
 

Его приметы

На вид 65 лет, рост 160 – 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые темно- русые с проседью. Говорит и двигается медленно, склонен к употреблению спиртных напитков.
 

Был одет

Спортивные брюки с двумя белыми полосами, фланелевая рубашка в клетку синего цвета.
 

Куда звонить

Если вам что-либо известно о местонахождении Виталия Михайловича, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: (811-53) 5-27-94(дежурная часть), +7(906)223-1128 (уголовный розыск) или 02.
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