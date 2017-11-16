Третьи сутки продолжаются поиски пропавшего великолучанина

Стражам порядка требуется помощь неравнодушных людей

Великолукские полицейские разыскивают Петрова Виталия Михайловича, который 13 ноября 2017 года около 15 часов ушёл из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Фурманова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Его приметы На вид 65 лет, рост 160 – 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые темно- русые с проседью. Говорит и двигается медленно, склонен к употреблению спиртных напитков.

Был одет Спортивные брюки с двумя белыми полосами, фланелевая рубашка в клетку синего цвета.

Куда звонить Если вам что-либо известно о местонахождении Виталия Михайловича, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: (811-53) 5-27-94(дежурная часть), +7(906)223-1128 (уголовный розыск) или 02.