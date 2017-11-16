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Сказочное настроение обещают зрителям ансамбль «Сказ»

16 Ноября 2017 - 15:38
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Ожидаются выступления солистов

В субботу, 25 ноября, в 16.00 народный коллектив, ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева приглашает псковичей на концерт «В преддверии зимы». Мероприятие пройдет в Городском Культурном центре (пл. Победы, д. 1). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Коллектив обещает зрителям «сказочно-зимнее настроение и воспоминания о настоящей русской зиме». Праздничную атмосферу ансамбль «Сказ» создаст яркими танцами, песнями, музыкой. В рамках концерта запланировано выступление солистов ансамбля Светланы Дмитриевой, Алины Рулевой и Марка Кондратьева.

Художественный руководитель ансамбля - обладатель почетного звания «Душа земли псковской» Константин Абабков, балетмейстер - Яна Колюкаева.

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