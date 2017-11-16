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Мастеров хендмейда приглашают на новогоднюю ярмарку «ART-ель»

16 Ноября 2017 - 09:55
Главная → Хроника дня → Ярмарка «ART-ель»
Рай для любителей ручных изделий наступит за неделю до главного праздника

23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» пройдет уже полюбившаяся псковичам новогодняя ярмарка ручного творчества «ART-ель».



«Псковская правда» приглашает мастеров народного и hand-made творчества принять участие в этом уникальном праздничном мероприятии.

На ярмарке вы сможете представить свою продукцию в виде подарков к предстоящему Новому году.

Стоит отметить, что ярмарка «ART-ель» будет включена в общую афишу городских новогодних мероприятий, что обеспечит максимальный охват аудитории.

Время работы: с 12.00 до 18.00.

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Детальная информация о регистрации – в этом документе.

Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Организатор: Кира Маяковская.

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