16 Ноября 2017
Псков
+3 .. +5 °C
Великие Луки
+2 .. +4 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Перспективы сотрудничества обсудили Михаил Ведерников и глава ФАДН Игорь Баринов

16 Ноября 2017 - 09:01
Главная → Хроника дня

Совместная реализация проектов стала ключевой темой встречи в среду, 15 ноября, в Москве врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

Глава региона обозначил основные направления работы области в сфере реализации государственной национальной политики, предложив ФАДН России усилить взаимодействие по ключевым направлениям.

«Исторически сложилось так, что в Псковской области культуры и традиции народов тесно сплетаются в единое целое. И сегодня молодежь не забывает свои корни, уважает ценности других народов России, сохраняя принцип добрососедства. Но на этом нельзя останавливаться, необходимо постоянно совершенствовать работу, вводить новые форматы взаимодействия. Уверен, что ФАДН России станет для региона самым надежным и опытным союзником в этом деле», — отметил Михаил Ведерников.

Игорь Баринов инициативу поддержал и гарантировал региону поддержку по разработке комплекса мер в сфере сохранения и развития культур, традиций и языков народов, которые сегодня живут в регионе.

«Я уверен, что Псковской области есть, чем гордиться и делиться со всей Россией. Например, мы активно работаем по гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде, думаю, здесь у нас большие перспективы сотрудничества. С большим удовольствием будем включать активных ребят из Пскова в федеральные мероприятия», — заверил руководитель ФАДН.

Отметим, что в 2016 году Администрация региона и ФАДН России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации задач государственной национальной политики.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегу
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 15 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50