Михаил Ведерников договорился с Росмолодежью о совместной работе
В среду, 15 ноября, в рамках рабочей встречи в Москве временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев договорились о проведении в Псковской области цикла мероприятий под эгидой Росмолодежи.
Согласно договоренности, Росмолодежь выступит организатором событий, что позволит региону направить бюджетные средства на дополнительную грантовую поддержку ряда инновационных проектов, сообщили "Псковской правде" в пресс-службе администрации региона.
Кроме того, участники встречи обсудили развитие системы молодежной политики в Псковской области. По мнению Михаила Ведерникова, сегодня необходимо сосредоточиться на формате востребованных молодежью проектных офисов, вовлекать активистов в реализацию социально значимых проектов, оказывать грантовую поддержку лучшим инициативам, открывать новые площадки для самореализации молодежи.
«Это не только мои наблюдения, об этом мне пишут в социальных сетях, говорят при личных встречах. Я глубоко убежден, что молодежной политикой в большей степени должно заниматься само молодое поколение. Администрация области — лишь координатор. Благодаря созданию такой площадки у молодежи Псковской области появится еще больше возможностей для развития и самореализации в родном регионе», — сказал глава региона.
Александр Бугаев поддержал Михаила Ведерникова, отметив, что проблема инфраструктуры молодежной политики актуальна почти для всех регионов нашей страны. Он также рассказал о лучших практиках коллег из разных городов, которые позволяют привлекать молодых людей не только к участию, но и к организации молодежных событий, делая их интересными и полезными для аудитории.
Отметим, что в настоящее время в Псковской области проживает более 125 тыс молодых людей, что составляет 20% от численности всего населения области.
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