Михаил Ведерников: Бюджет на 2018 год непростой, но реалистичный и исполнимый
Администрация Псковской области внесла проект регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов на рассмотрение депутатов Псковского областного Собрания.
Главный финансовый документ Псковской области сформирован в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики, прогнозом социально-экономического развития региона и на основе 18-ти государственных программ.
Доходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 24,05 млрд рублей, расходы — 24,41 млрд рублей. Дефицит составит 2,1% от общего объема доходов бюджета, или 365 млн рублей. Государственный долг Псковской области будет постепенно сокращаться за счет реструктуризации долговых обязательств региона и замещения коммерческих кредитов бюджетными. Согласно прогнозам, к концу 2020 года он сократится на 10% до 86,3%.
«Первый шаг в работе над бюджетом региона на следующий год и плановый двухлетний период сделан. Сегодня мы внесли проект главного финансового документа региона в Псковское областное Собрание депутатов. Это «живой» документ, в который в дальнейшем будут вноситься правки, дополнения, исходя из предложений всех участников бюджетного процесса. Администрация области также продолжит работу с федеральными министерствами и ведомствами по привлечению в регион дополнительной финансовой поддержки и включению Псковской области в федеральные программы, что позволит серьезно нарастить доходную базу нашего региона, а также направить средства на реализацию инфраструктурных проектов и решение актуальных социальных задач. Это и реализация «майских» Указов Президента, и поддержка наших муниципалитетов, ремонт и содержание дорог — все из чего складывается понятие «качество жизни». Да, бюджет непростой, но реалистичный и исполнимый», — сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.
Перед принятием проект бюджета пройдет общественное обсуждение. Публичные слушания с участием граждан запланированы на 22 ноября. Затем принятый к рассмотрению проект закона об областном бюджете обсудят на заседаниях парламентских комитетов. Первое чтение состоится 30 ноября на сессии Псковского областного Собрания депутатов.
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