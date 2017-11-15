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Похороны участковых, погибших от рук «невельского стрелка», пройдут 16 ноября

15 Ноября 2017 - 16:14
Главная → Хроника дня
Руководство УМВД скорбит о тяжелой утрате

13 ноября в невельской деревне Язно в ходе пресечения преступления трагически погибли двое сотрудников правоохранительных органов.

Сергей Булыжников и Александр Кузнецов.

Руководство УМВД России по Псковской области, коллеги и друзья выражают искренние соболезнования родным и близким заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН МО МВД России «Невельский» капитана полиции Сергея Булыжникова и участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Невельский» младшего лейтенанта полиции Александра Кузнецова.

Траурный митинг, а также церемония прощания с покойными состоятся в Невеле 16 ноября в 12.00 у здания МО МВД России «Невельский» по адресу: г. Невель, улица Ленина, д. 10.

Напомним, 62-летний военный пенсионер Александр Шеряков, застрелил двух участковых, а потом себя. Трагедия произошла 13 ноября, тела погибших обнаружили только 14 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В полиции проводят служебную проверку.

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