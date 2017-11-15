Свыше 60 бесплатных адвокатов ждут звонков от жителей Псковской области

№ ФИО адвоката Рег. № Наименование адвокатского образования (филиала)



Псков



1 Абожина Наталья Владимировна 60/ 256 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8 (921) 113 64 37

2 Аброськина Оксана Александровна 60/ 002 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8 (921) 216 29 65

3 Агапова Анна Борисовна

60/292

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т.8-906-220-04-30

4 Алексеева Ольга Александровна

60/301

Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-953-243-23-92

5 Алексахин Сергей Борисович 60/ 162 Межреспубликанская коллегия адвокатов г. Москва, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8 (911) 394 02 32

6 Балашов Руслан Валериевич

60/ 007 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-351-05-23

7 Балашова Ольга Сергеевна 60/217 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8 (911) 351 10 94

8 Белогубова Вера Алексеевна 60/ 113 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8 (911) 361 30 69

9 Бичель Юрий Алексеевич 60/ 236 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8 (911) 893 45 46

10 Большаков Владимир Вячеславович

60/289

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7

т. 8-911-391-66-66

11 Быстров Александр Иванович 60/ 235 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8 (911) 363 03 84

12 Волков Виктор Иванович 60/ 163 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8 (960) 220 05 62

13 Винча Константин Геннадьевич 60/278 Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков, ул.Ленина, 7

т.8-905-295-01-23

14 Гаркуша Марина Петровна 60/ 203 Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия», отделение АЮР, г. Псков, ул.Ленина, 7

т. 8 (911) 351 30 05

15 Головин Вячеслав Егорович Коллегия адвокатов «Псков – адвокат», отделение АЮР, г. Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-366-02-21

16 Гнатенко Александр Борисович

60/191

Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-905-238-69-99

17 Городецкий Виктор Сергеевич 60/328 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-953-249-03-58

18 Данилов Владимир Николаевич Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-351-11-56

19 Дмитриева Елена Владимировна 60/ 230 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-364-11-11

20 Забавин Виктор Константинович 60/ 034 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-352-02-25

21 Заливацкий Анатолий Кириллович 60/ 035 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-361-05-39

22 Здановская Анна Сергеевна

60/280

Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-394-21-84

23 Иванова Мария Дмитриевна

60/ 310 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-394-54-94

24 Калинин Игорь Владимирович 60/ 190 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-350-52-95

25 Каштельянов Василий Евгеньевич 60/ 045 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-351-16-59

26 Козлов Иван Викторович

60/294

Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-384-66-58

27 Комаров Владимир Николаевич

60/218

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-921-214-90-72

28 Кузнецов Максим Вячеславович 60/ 202 Коллегия адвокатов Псковской области «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-382-89-29

29 Лещенко Алексей Сергеевич 60/ 307 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-393-30-87

30 Малов Сергей Борисович 60/324 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-393-98-63

31 Маслов Николай Николаевич 60/ 193 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-921-219-76-52

32 Мартынова Татьяна Георгиевна 60/227 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-363-41-10

33 Михайлова Анна Владимировна

60/293

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

8-921-218-67-84

34 Монахова Майя Валентиновна 60/ 216 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-882-04-60

35 Назаренко Сергей Витальевич 60/072 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-361-86-02

36 Остапенко Дмитрий Васильевич 60/ 269 Коллегия адвокатов Псковской области «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-921-215-22-72

37 Разумовская Арсения Сергеевна 60/ 281 Коллегия адвокатов Псковской области «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-906-222-22-49

38 Сапрыкин Юрий Александрович 60/279 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-906-220-01-41

39 Семенов Дмитрий Владимирович 60 /260 Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия», отделение АЮР, г. Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-883-13-22

40 Сизых Дмитрий Викторович

60/267

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-960-226-22-90

41 Сизых Татьяна Даба- Самбуевна Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-921-210-68-74

42 Стаценко Татьяна Константиновна

60/092

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-921-116-60-52

43 Ушаков Виктор Константинович 60/ 178 Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ», отделение АЮР, г.Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-921-214-31-23

44 Федоров Сергей Федорович 60 /158 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-21-114-56-28

45 Шило Александр Юрьевич 60/ 188 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-363-12-56

46 Шкилёва Анна Юрьевна 60/281 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т.8-951-750-64-92



Великие Луки



1.

Альбицкий Георгий Львович

60/238

Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5

т.8-900-991-04-44

2.

Богданова Инесса Владимировна

60/296

Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5

т.8-911-369-92-19

3.

Ермишин Вячеслав Иванович

60/30

Адвокатский кабинет, г.Великие Луки, ул.Первомайская, 2, кв.20

т.8-911-364-58-03

4. Миронов Сергей Васильевич 60/66

Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5

т.8-911-890-10-00



Бежаницкий район



1.

Данилов Владимир Фёдорович

60/25

Бежаницкий филиал ПОКА, п.Бежаницы, ул. Берёзовая, 2

т.8-921-110-48-93

2. Галаев Александр Дмитриевич 60/18 Адвокатский кабинет, п.Бежаницы, Молодёжный пер., 4

т.8-921-505-04-32



Гдовский район



1. Абдиров Юрий Бернартович 60/1 Гдовский филиал ПОКА, г.Гдов, ул. К.Маркса, д.13

т. 8-921-505-34-10



Дедовичский район



1. Иванов Николай Петрович 60/132 Адвокатский кабинет, п.Дедовичи, ул.Новая, 2

т.8-921-004-91-81



Дновский район



1. Павликова Ирина Михайловна 60/209 Адвокатский кабинет, г.Дно, ул.Ленина, д.13, к.1

т.8-921-118-61-09



Куньинский район



1. Колчева Елена Михайловна 60/44 Куньинский филиал ПОКА, п.Кунья, ул.Дзержинского, 10

т.8-909-575-52-49



Красногородский район



1. Муравьёв Константин Анатольевич 60/285 Красногородский филиал ПОКА, п.Красногородск, ул.Школьная, 3

т.8-953-248-08-83



Новосокольнический район



1. Поспеева Наталья Николаевна 60/84 Новосокольнический филиал ПОКА, г.Новосокольники, ул.Отса, 16

т.8-953-231-80-95, т.8-911-373-80-64



Опочецкий район



1. Капул Михаил Иосифович 60/272 Опочецкий филиал ПОКА, г.Опочка, ул.Красных Командиров, 9

т. 8-951-757-47-85



Островский район



1.



2. Вежневец Марина Николаевна



Дорожкин Николай Иванович 60/13



60/126 Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул.Освобождения, 1

т. 8-911-885-34-95

г. Остров, ПОКА т.8-960-223-67-16



Порховский район



1. Канаев Михаил Николаевич 60/259 г. Порхов, ПОКА

т. 8-911-371-95-16



Печорский район



1. Лыхмус Александр Викторович 60/141 Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д.6

т.8-953-234-00-89



Плюсский район



1. Кожохина Елена Юрьевна

60/254 п. Плюсса, ПОКА

т.8-911-394-01-73



Себежский район



1.

Зырянова Нина Ивановна

60/37

Себежский филиал ПОКА, г.Себеж, ул.Пролетарская, 31

т.8-911-355-52-80