Свыше 60 бесплатных адвокатов ждут звонков от жителей Псковской области
15 Ноября 2017 - 11:07Главная → Хроника дня
В таблице указаны контактные данные специалиста: адрес и телефон
Опубликован единый список адвокатов по Псковской области, привлекаемых к работе по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи.
|№
|ФИО адвоката
|Рег. №
|Наименование адвокатского образования (филиала)
|
Псков
|1
|Абожина Наталья Владимировна
|60/ 256
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8 (921) 113 64 37
|2
|Аброськина Оксана Александровна
|60/ 002
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8 (921) 216 29 65
|3
|Агапова Анна Борисовна
|60/292
|Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т.8-906-220-04-30
|4
|Алексеева Ольга Александровна
|60/301
|Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-953-243-23-92
|5
|Алексахин Сергей Борисович
|60/ 162
|Межреспубликанская коллегия адвокатов г. Москва, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8 (911) 394 02 32
|6
|Балашов Руслан Валериевич
|60/ 007
|Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-351-05-23
|7
|Балашова Ольга Сергеевна
|60/217
|Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8 (911) 351 10 94
|8
|Белогубова Вера Алексеевна
|60/ 113
|Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8 (911) 361 30 69
|9
|Бичель Юрий Алексеевич
|60/ 236
|Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8 (911) 893 45 46
|10
|Большаков Владимир Вячеславович
|60/289
|Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т. 8-911-391-66-66
|11
|Быстров Александр Иванович
|60/ 235
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8 (911) 363 03 84
|12
|Волков Виктор Иванович
|60/ 163
|Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8 (960) 220 05 62
|13
|Винча Константин Геннадьевич
|60/278
|Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков, ул.Ленина, 7
т.8-905-295-01-23
|14
|Гаркуша Марина Петровна
|60/ 203
|Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия», отделение АЮР, г. Псков, ул.Ленина, 7
т. 8 (911) 351 30 05
|15
|Головин Вячеслав Егорович
|Коллегия адвокатов «Псков – адвокат», отделение АЮР, г. Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-366-02-21
|16
|Гнатенко Александр Борисович
|60/191
|Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-905-238-69-99
|17
|Городецкий Виктор Сергеевич
|60/328
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-953-249-03-58
|18
|Данилов Владимир Николаевич
|Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-351-11-56
|19
|Дмитриева Елена Владимировна
|60/ 230
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-364-11-11
|20
|Забавин Виктор Константинович
|60/ 034
|Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-352-02-25
|21
|Заливацкий Анатолий Кириллович
|60/ 035
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-361-05-39
|22
|Здановская Анна Сергеевна
|60/280
|Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-394-21-84
|23
|Иванова Мария Дмитриевна
|60/ 310
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-394-54-94
|24
|Калинин Игорь Владимирович
|60/ 190
|Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-350-52-95
|25
|Каштельянов Василий Евгеньевич
|60/ 045
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-351-16-59
|26
|Козлов Иван Викторович
|60/294
|Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-384-66-58
|27
|Комаров Владимир Николаевич
|60/218
|Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-921-214-90-72
|28
|Кузнецов Максим Вячеславович
|60/ 202
|Коллегия адвокатов Псковской области «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-382-89-29
|29
|Лещенко Алексей Сергеевич
|60/ 307
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-393-30-87
|30
|Малов Сергей Борисович
|60/324
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-393-98-63
|31
|Маслов Николай Николаевич
|60/ 193
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-921-219-76-52
|32
|Мартынова Татьяна Георгиевна
|60/227
|Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-363-41-10
|33
|Михайлова Анна Владимировна
|60/293
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
8-921-218-67-84
|34
|Монахова Майя Валентиновна
|60/ 216
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-882-04-60
|35
|Назаренко Сергей Витальевич
|60/072
|Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-361-86-02
|36
|Остапенко Дмитрий Васильевич
|60/ 269
|Коллегия адвокатов Псковской области «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-921-215-22-72
|37
|Разумовская Арсения Сергеевна
|60/ 281
|Коллегия адвокатов Псковской области «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-906-222-22-49
|38
|Сапрыкин Юрий Александрович
|60/279
|Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-906-220-01-41
|39
|Семенов Дмитрий Владимирович
|60 /260
|Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия», отделение АЮР, г. Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-883-13-22
|40
|Сизых Дмитрий Викторович
|60/267
|Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-960-226-22-90
|41
|Сизых Татьяна Даба- Самбуевна
|Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-921-210-68-74
|42
|Стаценко Татьяна Константиновна
|60/092
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-921-116-60-52
|43
|Ушаков Виктор Константинович
|60/ 178
|Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ», отделение АЮР, г.Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-921-214-31-23
|44
|Федоров Сергей Федорович
|60 /158
|Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-21-114-56-28
|45
|Шило Александр Юрьевич
|60/ 188
|Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-363-12-56
|46
|Шкилёва Анна Юрьевна
|60/281
|Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т.8-951-750-64-92
|
Великие Луки
|1.
|Альбицкий Георгий Львович
|60/238
|Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5
т.8-900-991-04-44
|2.
|Богданова Инесса Владимировна
|60/296
|Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5
т.8-911-369-92-19
|3.
|Ермишин Вячеслав Иванович
|60/30
|Адвокатский кабинет, г.Великие Луки, ул.Первомайская, 2, кв.20
т.8-911-364-58-03
|4.
|Миронов Сергей Васильевич
|60/66
|Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5
т.8-911-890-10-00
|
Бежаницкий район
|1.
|Данилов Владимир Фёдорович
|60/25
|Бежаницкий филиал ПОКА, п.Бежаницы, ул. Берёзовая, 2
т.8-921-110-48-93
|2.
|Галаев Александр Дмитриевич
|60/18
|Адвокатский кабинет, п.Бежаницы, Молодёжный пер., 4
т.8-921-505-04-32
|
Гдовский район
|1.
|Абдиров Юрий Бернартович
|60/1
|Гдовский филиал ПОКА, г.Гдов, ул. К.Маркса, д.13
т. 8-921-505-34-10
|
Дедовичский район
|1.
|Иванов Николай Петрович
|60/132
|Адвокатский кабинет, п.Дедовичи, ул.Новая, 2
т.8-921-004-91-81
|
Дновский район
|1.
|Павликова Ирина Михайловна
|60/209
|Адвокатский кабинет, г.Дно, ул.Ленина, д.13, к.1
т.8-921-118-61-09
|
Куньинский район
|1.
|Колчева Елена Михайловна
|60/44
|Куньинский филиал ПОКА, п.Кунья, ул.Дзержинского, 10
т.8-909-575-52-49
|
Красногородский район
|1.
|Муравьёв Константин Анатольевич
|60/285
|Красногородский филиал ПОКА, п.Красногородск, ул.Школьная, 3
т.8-953-248-08-83
|
Новосокольнический район
|1.
|Поспеева Наталья Николаевна
|60/84
|Новосокольнический филиал ПОКА, г.Новосокольники, ул.Отса, 16
т.8-953-231-80-95, т.8-911-373-80-64
|
Опочецкий район
|1.
|Капул Михаил Иосифович
|60/272
|Опочецкий филиал ПОКА, г.Опочка, ул.Красных Командиров, 9
т. 8-951-757-47-85
|
Островский район
|1.
2.
|Вежневец Марина Николаевна
Дорожкин Николай Иванович
|60/13
60/126
|Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул.Освобождения, 1
т. 8-911-885-34-95
г. Остров, ПОКА т.8-960-223-67-16
|
Порховский район
|1.
|Канаев Михаил Николаевич
|60/259
|г. Порхов, ПОКА
т. 8-911-371-95-16
|
Печорский район
|1.
|Лыхмус Александр Викторович
|60/141
|Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д.6
т.8-953-234-00-89
|
Плюсский район
|1.
|Кожохина Елена Юрьевна
|60/254
|п. Плюсса, ПОКА
т.8-911-394-01-73
|
Себежский район
|1.
|Зырянова Нина Ивановна
|60/37
|Себежский филиал ПОКА, г.Себеж, ул.Пролетарская, 31
т.8-911-355-52-80
|2.
|Поплавская Анастасия Васильевна
|60/211
|Себежский филиал ПОКА, г.Себеж, ул.Пролетарская, 31
т.8-911-359-48-40
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