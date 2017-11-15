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Свыше 60 бесплатных адвокатов ждут звонков от жителей Псковской области

15 Ноября 2017 - 11:07
Главная → Хроника дня
В таблице указаны контактные данные специалиста: адрес и телефон
Опубликован единый список адвокатов по Псковской области, привлекаемых к работе по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи.
 
ФИО адвоката Рег. № Наименование адвокатского образования (филиала)

Псков
 
1 Абожина Наталья Владимировна 60/ 256 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8 (921) 113 64 37
2 Аброськина Оксана Александровна 60/ 002 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8 (921) 216 29 65
3 Агапова Анна Борисовна
 		 60/292
 		 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т.8-906-220-04-30
4 Алексеева Ольга Александровна
 		 60/301
 		 Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-953-243-23-92
5 Алексахин Сергей Борисович 60/ 162 Межреспубликанская коллегия адвокатов г. Москва, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8 (911) 394 02 32
6 Балашов Руслан Валериевич
 		 60/ 007 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-351-05-23
7 Балашова Ольга Сергеевна 60/217 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8 (911) 351 10 94
8 Белогубова Вера Алексеевна 60/ 113 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8 (911) 361 30 69
9 Бичель Юрий Алексеевич 60/ 236 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8 (911) 893 45 46
10 Большаков Владимир Вячеславович
 		 60/289
 		 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, улЛенина, 7
т. 8-911-391-66-66
11 Быстров Александр Иванович 60/ 235 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8 (911) 363 03 84
12 Волков Виктор Иванович 60/ 163 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8 (960) 220 05 62
13 Винча Константин Геннадьевич 60/278 Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков, ул.Ленина, 7
т.8-905-295-01-23
14 Гаркуша Марина Петровна 60/ 203 Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия», отделение АЮР, г. Псков, ул.Ленина, 7
т. 8 (911) 351 30 05
15 Головин Вячеслав Егорович   Коллегия адвокатов «Псков – адвокат», отделение АЮР, г. Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-366-02-21
16 Гнатенко Александр Борисович
 		 60/191
 		 Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-905-238-69-99
17 Городецкий Виктор Сергеевич 60/328 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-953-249-03-58
18 Данилов Владимир Николаевич   Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-351-11-56
19 Дмитриева Елена Владимировна 60/ 230 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-364-11-11
20 Забавин Виктор Константинович 60/ 034 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-352-02-25
21 Заливацкий Анатолий Кириллович 60/ 035 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-361-05-39
22 Здановская Анна Сергеевна
 		 60/280
 		 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-394-21-84
23 Иванова Мария Дмитриевна
 		 60/ 310 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-394-54-94
24 Калинин Игорь Владимирович 60/ 190 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-350-52-95
25 Каштельянов Василий Евгеньевич 60/ 045 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-351-16-59
26 Козлов Иван Викторович
 		 60/294
 		 Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-384-66-58
27 Комаров Владимир Николаевич
 		 60/218
 		 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-921-214-90-72
28 Кузнецов Максим Вячеславович 60/ 202 Коллегия адвокатов Псковской области «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-382-89-29
29 Лещенко Алексей Сергеевич 60/ 307 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-393-30-87
30 Малов Сергей Борисович 60/324 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-393-98-63
31 Маслов Николай Николаевич 60/ 193 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-921-219-76-52
32 Мартынова Татьяна Георгиевна 60/227 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-363-41-10
33 Михайлова Анна Владимировна
 		 60/293
 		 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
8-921-218-67-84
34 Монахова Майя Валентиновна 60/ 216 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-882-04-60
35 Назаренко Сергей Витальевич 60/072 Псковская городская коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-361-86-02
36 Остапенко Дмитрий Васильевич 60/ 269 Коллегия адвокатов Псковской области «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-921-215-22-72
37 Разумовская Арсения Сергеевна 60/ 281 Коллегия адвокатов Псковской области «АДВОКАТЪ», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-906-222-22-49
38 Сапрыкин Юрий Александрович 60/279 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-906-220-01-41
39 Семенов Дмитрий Владимирович 60 /260 Коллегия адвокатов «Псковюрколлегия», отделение АЮР, г. Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-883-13-22
40 Сизых Дмитрий Викторович
 		 60/267
 		 Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-960-226-22-90
41 Сизых Татьяна Даба- Самбуевна   Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-921-210-68-74
42 Стаценко Татьяна Константиновна
 		 60/092
 		 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-921-116-60-52
43 Ушаков Виктор Константинович 60/ 178 Коллегия адвокатов «ПСКОВ-АДВОКАТ», отделение АЮР, г.Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-921-214-31-23
44 Федоров Сергей Федорович 60 /158 Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г.Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-21-114-56-28
45 Шило Александр Юрьевич 60/ 188 Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-363-12-56
46 Шкилёва Анна Юрьевна 60/281 Филиал г.Пскова ПОКА, отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т.8-951-750-64-92

Великие Луки
 
1.
 		 Альбицкий Георгий Львович
 		 60/238
 		 Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5
т.8-900-991-04-44
2.
 		 Богданова Инесса Владимировна
 		 60/296
 		 Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5
т.8-911-369-92-19
3.
 		 Ермишин Вячеслав Иванович
 		 60/30
 		 Адвокатский кабинет, г.Великие Луки, ул.Первомайская, 2, кв.20
т.8-911-364-58-03
4. Миронов Сергей Васильевич 60/66
 		 Великолукский городской филиал ПОКА, г.Великие Луки, ул.Комсомольская, 5
т.8-911-890-10-00

Бежаницкий район
 
1.
 		 Данилов Владимир Фёдорович
 		 60/25
 		 Бежаницкий филиал ПОКА, п.Бежаницы, ул. Берёзовая, 2
т.8-921-110-48-93
2. Галаев Александр Дмитриевич 60/18 Адвокатский кабинет, п.Бежаницы, Молодёжный пер., 4
т.8-921-505-04-32

Гдовский район
 
1. Абдиров Юрий Бернартович 60/1 Гдовский филиал ПОКА, г.Гдов, ул. К.Маркса, д.13
т. 8-921-505-34-10

Дедовичский район
 
1. Иванов Николай Петрович 60/132 Адвокатский кабинет, п.Дедовичи, ул.Новая, 2
т.8-921-004-91-81

Дновский район
 
1. Павликова Ирина Михайловна 60/209 Адвокатский кабинет, г.Дно, ул.Ленина, д.13, к.1
т.8-921-118-61-09

Куньинский район
 
1. Колчева Елена Михайловна 60/44 Куньинский филиал ПОКА, п.Кунья, ул.Дзержинского, 10
т.8-909-575-52-49

Красногородский район
 
1. Муравьёв Константин Анатольевич 60/285 Красногородский филиал ПОКА, п.Красногородск, ул.Школьная, 3
т.8-953-248-08-83

Новосокольнический район
 
1. Поспеева Наталья Николаевна 60/84 Новосокольнический филиал ПОКА, г.Новосокольники, ул.Отса, 16
т.8-953-231-80-95, т.8-911-373-80-64

Опочецкий район
 
1. Капул Михаил Иосифович 60/272 Опочецкий филиал ПОКА, г.Опочка, ул.Красных Командиров, 9
т. 8-951-757-47-85

Островский район
 
1.

2.		 Вежневец Марина Николаевна

Дорожкин Николай Иванович		 60/13

60/126		 Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул.Освобождения, 1
т. 8-911-885-34-95
г. Остров, ПОКА т.8-960-223-67-16

Порховский район
 
1. Канаев Михаил Николаевич 60/259 г. Порхов, ПОКА
т. 8-911-371-95-16

Печорский район
 
1. Лыхмус Александр Викторович 60/141 Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д.6
т.8-953-234-00-89

Плюсский район
 
1. Кожохина Елена Юрьевна
 		 60/254 п. Плюсса, ПОКА
т.8-911-394-01-73

Себежский район
 
1.
 		 Зырянова Нина Ивановна
 		 60/37
 		 Себежский филиал ПОКА, г.Себеж, ул.Пролетарская, 31
т.8-911-355-52-80
2. Поплавская Анастасия Васильевна 60/211 Себежский филиал ПОКА, г.Себеж, ул.Пролетарская, 31
т.8-911-359-48-40
 
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