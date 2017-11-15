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Поджигатель авто из Пскова ответит перед законом за свои «шалости»

15 Ноября 2017 - 09:51
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Мужчина подпалил сразу три машины

До пяти лет лишения свободы грозит псковскому хулигану за поджог трех автомобилей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В ночь с 28 на 29 августа этот мужчина, находясь на улицах Индустриальной и Инженерной поджог «Рено Дастер», ГАЗ-33023 и «Мерседес Е220». Последний автомобиль полностью уничтожен огнем, ущерб составил свыше 430 000 рублей. Автомашины «Рено Дастер» и ГАЗ-33023 огнем повреждены частично.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд.

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