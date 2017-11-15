Поджигатель авто из Пскова ответит перед законом за свои «шалости»

Мужчина подпалил сразу три машины

До пяти лет лишения свободы грозит псковскому хулигану за поджог трех автомобилей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.



В ночь с 28 на 29 августа этот мужчина, находясь на улицах Индустриальной и Инженерной поджог «Рено Дастер», ГАЗ-33023 и «Мерседес Е220». Последний автомобиль полностью уничтожен огнем, ущерб составил свыше 430 000 рублей. Автомашины «Рено Дастер» и ГАЗ-33023 огнем повреждены частично.



Уголовное дело направлено в Псковский городской суд.