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На день рождения 1140 артиллерийского полка приглашают юных псковичей

15 Ноября 2017 - 09:45
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Праздничных мероприятия начнутся в 13.00

17 ноября в 76 Гвардейской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии в Пскове торжественно отметят 99-ую годовщину со дня образования 1140 гвардейского дважды краснознаменного артиллерийского полка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета. В этот же день в воинском соединении пройдут мероприятия, посвященные Дню ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

Основные торжества состоятся на территории части, которая расположена на улице Маргелова, на плацу артиллерийского полка. Командование части приглашает принять участие в торжественных мероприятиях учащихся псковских школ, для которых военнослужащие полка проведут День открытых дверей.

Напомним, 1140 артиллерийский полк является старейшей воинской частью 76-ой Псковской гвардейской дивизии ВДВ, сформирован 17 ноября 1918 года.

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