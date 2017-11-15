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Педагог из Пскова Наталья Яблочкина – в числе лучших в России

15 Ноября 2017 - 09:40
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Церемония награждения лучших преподавателей проходила в столице

В Москве наградили победителей общероссийских конкурсов «50 лучших детских школ искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Педагог детской школы искусств Пскова Наталья Яблочкина (член Союза художников России, кандидат педагогических наук) получила награду во второй номинации.

Сама школа вошла в состав пятидесяти лучших в 2015 году, и, согласно Порядку проведения конкурса, в этом году участвовать не могла. В прошлом году в конкурсе «Молодые дарования России» диплом победителя завоевала ученица городской детской школы искусств Елизавета Тукачёва. Таким образом, в цикле конкурсов на выявление 50 лучших школ, учеников и учителей детская школа искусств Пскова завоевала все номинации.

Наталья Яблочкина сообщила, что на конкурс надо было представить большой пакет документов, в том числе копии дипломов своих учеников – победителей всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок за последние три года, видеозапись открытого урока, видеозапись творческой работы ученика «Мой лучший ученик», а также все методические разработки.

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