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Организаторов азартных игр будут судить в Великих Луках

15 Ноября 2017 - 09:35
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Мужчины два года наживались на человеческом пороке

Двое великолучан предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2015 и 2016 году эти мужчины подобрали нежилые помещения в городе на Ловати, приобрели игровое оборудование и набрали соответствующий персонал.

В результате проведения азартных игр ими был незаконно извлечен неконтролируемый доход.

Уголовное дело уже направлено в Великолукский городской суд. Обвиняемым грози до 4 лет лишения свободы.

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