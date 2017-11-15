Организаторов азартных игр будут судить в Великих Луках
15 Ноября 2017 - 09:35Главная → Хроника дня
Мужчины два года наживались на человеческом пороке
Двое великолучан предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В 2015 и 2016 году эти мужчины подобрали нежилые помещения в городе на Ловати, приобрели игровое оборудование и набрали соответствующий персонал.
В результате проведения азартных игр ими был незаконно извлечен неконтролируемый доход.
Уголовное дело уже направлено в Великолукский городской суд. Обвиняемым грози до 4 лет лишения свободы.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
15 Ноября 2017
- Михаил Ведерников: Бюджет на 2018 год непростой, но реалистичный и исполнимый16:58
- Похороны участковых, погибших от рук «невельского стрелка», пройдут 16 ноября16:14
- Свыше 60 бесплатных адвокатов ждут звонков от жителей Псковской области11:07
- Поджигатель авто из Пскова ответит перед законом за свои «шалости»09:51
- На день рождения 1140 артиллерийского полка приглашают юных псковичей09:45
- Педагог из Пскова Наталья Яблочкина – в числе лучших в России09:40
- Организаторов азартных игр будут судить в Великих Луках09:35
- Прокуратура Пскова передала дело поджигателя авто в суд14.11, 21:04
- Застрелил двух полицейских и убил себя житель Невельского района14.11, 19:40
- Участников экскурсии по новостройкам проконсультировали специалисты Сбербанка14.11, 15:50
- Основные параметры проекта областного бюджета-2018 были представлены на заседании администрации Псковской области14.11, 15:23
- Псковские власти сократили перечень документов для получения маткапитала и соцпомощи14.11, 11:54
- Незначительно изменится расписание автобусов №213 и 21414.11, 11:33
- «Псковавиа» будут спасать14.11, 09:00
- Михаил Ведерников впервые посетил ОЭЗ "Моглино"14.11, 08:54
- Сотрудники куньинской газеты «Пламя» попросили Александра Козловского распространить опыт «спасения» от 44-ФЗ на МП13.11, 20:18
- 39-летний великолучанин ждёт суда за удар битой по голове13.11, 19:03
- Александр Козловский: Вопросы по ЖКХ будем задавать министру Михаилу Меню13.11, 16:40
- На этой неделе псковичи могут выбрать эскиз Ганзейского знака13.11, 16:22
- Памятник Кирову освежат13.11, 16:10
Лидеры обсуждений
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии
- Продала квартиру и осталась должна
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- Городской лес превратят в зону отдыха
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт
- Модная революция. Перезагрузка: Пример для дочери (ФОТО)
- Сегодня ночью в Себеже произошел пожар
Фото
Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегуВесь фото архив
Видео
Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!Весь видео архив