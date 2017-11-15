Организаторов азартных игр будут судить в Великих Луках

Мужчины два года наживались на человеческом пороке

Двое великолучан предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В 2015 и 2016 году эти мужчины подобрали нежилые помещения в городе на Ловати, приобрели игровое оборудование и набрали соответствующий персонал.



В результате проведения азартных игр ими был незаконно извлечен неконтролируемый доход.



Уголовное дело уже направлено в Великолукский городской суд. Обвиняемым грози до 4 лет лишения свободы.