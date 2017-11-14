Прокуратура Пскова передала дело поджигателя авто в суд
14 Ноября 2017 - 21:04Главная → Хроника дня
Прокурором Пскова утверждено обвинительное заключение по обвинению П. в совершении им двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30- ч.2 ст.167, ч.3 ст.30- ч.2 ст.167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение чужого имущества путем поджога) и одного преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение чужого имущества путем поджога). Об этом "Псковской правде" сообщила пресс-служба прокуратуры города.
В ходе следствия установлено, что в ночь с 28 на 29 августа текущего года П. находясь на улицах Индустриальной и Инженерной в г. Пскове из хулиганских побуждений совершил поджог автомашин «Рено Дастер», ГАЗ-33023 и «Мерседес Е220», последний автомобиль полностью уничтожен огнем, ущерб составил свыше 430 000 рублей. Автомашины «Рено Дастер» и ГАЗ-33023 огнем повреждены частично.
Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 2 ст. 167 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
В ходе следствия установлено, что в ночь с 28 на 29 августа текущего года П. находясь на улицах Индустриальной и Инженерной в г. Пскове из хулиганских побуждений совершил поджог автомашин «Рено Дастер», ГАЗ-33023 и «Мерседес Е220», последний автомобиль полностью уничтожен огнем, ущерб составил свыше 430 000 рублей. Автомашины «Рено Дастер» и ГАЗ-33023 огнем повреждены частично.
Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 2 ст. 167 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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