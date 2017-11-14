Застрелил двух полицейских и убил себя житель Невельского района

Убитые правоохранители выехали на бытовой конфликт

Во вторник, 14 ноября, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в деревне Язно Невельского района Псковской области тел двух полицейских и местного жителя с признаками насильственной смерти.



По предварительным данным, двое полицейских по сообщению местной жительницы о противоправных действиях соседа, выехали на место происшествия. Однако в отдел полиции они не вернулись. На связь не выходили. Начались поиски. Тела полицейских и мужчины, на которого было подано заявление, обнаружены в доме последнего с огнестрельными ранениями. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.



По данному факту Великолукским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство» и статьей «Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК РФ.



В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления.

