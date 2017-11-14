Основные параметры проекта областного бюджета-2018 были представлены на заседании администрации Псковской области

Проект закона об областном бюджете Псковской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов был представлен во вторник, 14 ноября, на заседании администрации региона под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова.Об основных параметрах бюджета рассказала заместитель губернатора — начальник финансового управления Псковской области Татьяна Баринова. Она отметила, что формирование областного бюджета происходит в непростой экономической ситуации, когда рост доходов составляет не более 2% против 8–10% ранее.Доходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 24,05 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах — 23,94 млрд и 24,38 млрд рублей соответственно. Налоговые и неналоговые поступления составят 17,15 млрд рублей в следующем году, 17,55 млрд рублей в 2019 году и 18,02 млрд рублей в 2020 году.Кроме того, в бюджете Псковской области запланированы безвозмездные поступления в 2018 году в сумме более 6,9 млрд рублей из федерального бюджета. В связи с тем, что первоначально из федерального бюджета распределяется только часть целевых межбюджетных трансфертов — остальные средства будут распределены в следующем году и ожидается, что сумма увеличится на 2,13 млрд рублей, отметила Татьяна Баринова.Что касается расходов областного бюджета, то в следующем году они ожидаются в размере 24,41 млрд рублей, а в 2019 и 2020 годах — 23,7 млрд рублей и 23,87 млрд рублей соответственно. Объем расходов в рамках утвержденных Администрацией области 18-ти государственных программ составит чуть более 23 млрд рублей, или 94,2% от общего объема расходов бюджета, рассказала вице-губернатор.Государственный долг Псковской области будет постепенно сокращаться за счет реструктуризации долговых обязательств региона и замещения коммерческих кредитов бюджетными. Согласно прогнозам, к концу 2020 года он сократится на 10% - до 86,3%.Дефицит областного бюджета в следующем году он составит 2,1% от общего объема доходов бюджета или 365 млн рублей. При этом в 2019 и 2020 годах бюджет планируется профицитным — в сумме более 242 и 509 млн рублей соответственно.Также Татьяна Баринова рассказала о дополнительных поступлениях из федерального бюджета, которые ожидаются в следующем году. Так, на поддержку сельского хозяйства регион может получить порядка 927 млн рублей. На дорожную деятельность (завершение 2-ой очереди строительства «Северного обхода» вокруг Пскова и строительство автодорожного путепровода через железную дорогу в Великих Луках) - в общей сложности около 750 млн рублей. Порядка 114 млн рублей предусмотрено на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, 92 млн рублей — на реконструкцию Псковской областной универсальной научной библиотеки и другие объекты.Говоря о структуре областных расходов, главный финансист области отметила, что по ряду направлений, таких как здравоохранение, образование, культура, произойдет снижение в сравнении с прошлым годом из-за окончания крупных инфраструктурных проектов. В этом году введена в эксплуатацию новая школа на 1,3 тыс мест в Пскове, завершена реконструкция Великолукского драматического театра, готовится к сдаче современный перинатальный центр. В цифровом выражении на сферу здравоохранения будет направлено 4,68 млрд рублей, образования — 5,14 млрд рублей.Дорожный фонд сформирован в объеме 4,77 млрд рублей без учета средств на строительство второй очереди «Северного обхода» и путепровода в Луках.Заслушав доклад, Михаил Ведерников подчеркнул, что формирование областного бюджета — самый главный вопрос сегодняшнего дня, и спросил, когда планируется провести первое чтение главного финансового документа. Отвечая на вопрос главы региона, Татьяна Баринова сообщила, что Псковское областное Собрание рассмотрит проект бюджета в первом чтении 30 ноября, а на 22 ноября запланированы общественные слушания.