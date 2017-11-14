Основные параметры проекта областного бюджета-2018 были представлены на заседании администрации Псковской области
14 Ноября 2017 - 15:23Главная → Хроника дня
Проект закона об областном бюджете Псковской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов был представлен во вторник, 14 ноября, на заседании администрации региона под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова.
Об основных параметрах бюджета рассказала заместитель губернатора — начальник финансового управления Псковской области Татьяна Баринова. Она отметила, что формирование областного бюджета происходит в непростой экономической ситуации, когда рост доходов составляет не более 2% против 8–10% ранее.
Доходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 24,05 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах — 23,94 млрд и 24,38 млрд рублей соответственно. Налоговые и неналоговые поступления составят 17,15 млрд рублей в следующем году, 17,55 млрд рублей в 2019 году и 18,02 млрд рублей в 2020 году.
Кроме того, в бюджете Псковской области запланированы безвозмездные поступления в 2018 году в сумме более 6,9 млрд рублей из федерального бюджета. В связи с тем, что первоначально из федерального бюджета распределяется только часть целевых межбюджетных трансфертов — остальные средства будут распределены в следующем году и ожидается, что сумма увеличится на 2,13 млрд рублей, отметила Татьяна Баринова.
Что касается расходов областного бюджета, то в следующем году они ожидаются в размере 24,41 млрд рублей, а в 2019 и 2020 годах — 23,7 млрд рублей и 23,87 млрд рублей соответственно. Объем расходов в рамках утвержденных Администрацией области 18-ти государственных программ составит чуть более 23 млрд рублей, или 94,2% от общего объема расходов бюджета, рассказала вице-губернатор.
Государственный долг Псковской области будет постепенно сокращаться за счет реструктуризации долговых обязательств региона и замещения коммерческих кредитов бюджетными. Согласно прогнозам, к концу 2020 года он сократится на 10% - до 86,3%.
Дефицит областного бюджета в следующем году он составит 2,1% от общего объема доходов бюджета или 365 млн рублей. При этом в 2019 и 2020 годах бюджет планируется профицитным — в сумме более 242 и 509 млн рублей соответственно.
Также Татьяна Баринова рассказала о дополнительных поступлениях из федерального бюджета, которые ожидаются в следующем году. Так, на поддержку сельского хозяйства регион может получить порядка 927 млн рублей. На дорожную деятельность (завершение 2-ой очереди строительства «Северного обхода» вокруг Пскова и строительство автодорожного путепровода через железную дорогу в Великих Луках) - в общей сложности около 750 млн рублей. Порядка 114 млн рублей предусмотрено на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, 92 млн рублей — на реконструкцию Псковской областной универсальной научной библиотеки и другие объекты.
Говоря о структуре областных расходов, главный финансист области отметила, что по ряду направлений, таких как здравоохранение, образование, культура, произойдет снижение в сравнении с прошлым годом из-за окончания крупных инфраструктурных проектов. В этом году введена в эксплуатацию новая школа на 1,3 тыс мест в Пскове, завершена реконструкция Великолукского драматического театра, готовится к сдаче современный перинатальный центр. В цифровом выражении на сферу здравоохранения будет направлено 4,68 млрд рублей, образования — 5,14 млрд рублей.
Дорожный фонд сформирован в объеме 4,77 млрд рублей без учета средств на строительство второй очереди «Северного обхода» и путепровода в Луках.
Заслушав доклад, Михаил Ведерников подчеркнул, что формирование областного бюджета — самый главный вопрос сегодняшнего дня, и спросил, когда планируется провести первое чтение главного финансового документа. Отвечая на вопрос главы региона, Татьяна Баринова сообщила, что Псковское областное Собрание рассмотрит проект бюджета в первом чтении 30 ноября, а на 22 ноября запланированы общественные слушания.
Об основных параметрах бюджета рассказала заместитель губернатора — начальник финансового управления Псковской области Татьяна Баринова. Она отметила, что формирование областного бюджета происходит в непростой экономической ситуации, когда рост доходов составляет не более 2% против 8–10% ранее.
Доходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 24,05 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах — 23,94 млрд и 24,38 млрд рублей соответственно. Налоговые и неналоговые поступления составят 17,15 млрд рублей в следующем году, 17,55 млрд рублей в 2019 году и 18,02 млрд рублей в 2020 году.
Кроме того, в бюджете Псковской области запланированы безвозмездные поступления в 2018 году в сумме более 6,9 млрд рублей из федерального бюджета. В связи с тем, что первоначально из федерального бюджета распределяется только часть целевых межбюджетных трансфертов — остальные средства будут распределены в следующем году и ожидается, что сумма увеличится на 2,13 млрд рублей, отметила Татьяна Баринова.
Что касается расходов областного бюджета, то в следующем году они ожидаются в размере 24,41 млрд рублей, а в 2019 и 2020 годах — 23,7 млрд рублей и 23,87 млрд рублей соответственно. Объем расходов в рамках утвержденных Администрацией области 18-ти государственных программ составит чуть более 23 млрд рублей, или 94,2% от общего объема расходов бюджета, рассказала вице-губернатор.
Государственный долг Псковской области будет постепенно сокращаться за счет реструктуризации долговых обязательств региона и замещения коммерческих кредитов бюджетными. Согласно прогнозам, к концу 2020 года он сократится на 10% - до 86,3%.
Дефицит областного бюджета в следующем году он составит 2,1% от общего объема доходов бюджета или 365 млн рублей. При этом в 2019 и 2020 годах бюджет планируется профицитным — в сумме более 242 и 509 млн рублей соответственно.
Также Татьяна Баринова рассказала о дополнительных поступлениях из федерального бюджета, которые ожидаются в следующем году. Так, на поддержку сельского хозяйства регион может получить порядка 927 млн рублей. На дорожную деятельность (завершение 2-ой очереди строительства «Северного обхода» вокруг Пскова и строительство автодорожного путепровода через железную дорогу в Великих Луках) - в общей сложности около 750 млн рублей. Порядка 114 млн рублей предусмотрено на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, 92 млн рублей — на реконструкцию Псковской областной универсальной научной библиотеки и другие объекты.
Говоря о структуре областных расходов, главный финансист области отметила, что по ряду направлений, таких как здравоохранение, образование, культура, произойдет снижение в сравнении с прошлым годом из-за окончания крупных инфраструктурных проектов. В этом году введена в эксплуатацию новая школа на 1,3 тыс мест в Пскове, завершена реконструкция Великолукского драматического театра, готовится к сдаче современный перинатальный центр. В цифровом выражении на сферу здравоохранения будет направлено 4,68 млрд рублей, образования — 5,14 млрд рублей.
Дорожный фонд сформирован в объеме 4,77 млрд рублей без учета средств на строительство второй очереди «Северного обхода» и путепровода в Луках.
Заслушав доклад, Михаил Ведерников подчеркнул, что формирование областного бюджета — самый главный вопрос сегодняшнего дня, и спросил, когда планируется провести первое чтение главного финансового документа. Отвечая на вопрос главы региона, Татьяна Баринова сообщила, что Псковское областное Собрание рассмотрит проект бюджета в первом чтении 30 ноября, а на 22 ноября запланированы общественные слушания.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
14 Ноября 2017
- Участников экскурсии по новостройкам проконсультировали специалисты Сбербанка15:50
- Основные параметры проекта областного бюджета-2018 были представлены на заседании администрации Псковской области15:23
- Псковские власти сократили перечень документов для получения маткапитала и соцпомощи11:54
- Незначительно изменится расписание автобусов №213 и 21411:33
- «Псковавиа» будут спасать09:00
- Михаил Ведерников впервые посетил ОЭЗ "Моглино"08:54
- Сотрудники куньинской газеты «Пламя» попросили Александра Козловского распространить опыт «спасения» от 44-ФЗ на МП13.11, 20:18
- 39-летний великолучанин ждёт суда за удар битой по голове13.11, 19:03
- Александр Козловский: Вопросы по ЖКХ будем задавать министру Михаилу Меню13.11, 16:40
- На этой неделе псковичи могут выбрать эскиз Ганзейского знака13.11, 16:22
- Памятник Кирову освежат13.11, 16:10
- Теплоснабжающие организации Себежского района получат поддержку администрации области13.11, 16:04
- Гречка «Тригорского» спасла кур «Синявинской»13.11, 14:31
- Михаила Задорнова похоронят в Юрмале13.11, 14:26
- Александр Козловский: Вопрос отопительного сезона – один из основных в Невельском районе13.11, 11:20
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии13.11, 10:51
- Юрий Павлов избран главой Гдовского района13.11, 08:57
- Жалоб на ход голосования в Гдовском районе не поступало — член ЦИК РФ Александр Кинев12.11, 18:47
- Член Центризбиркома отметил высокую активность избирателей на выборах главы Гдовского района12.11, 15:29
- Николай Цветков: Голосование в Гдовском районе проходит в штатном режиме12.11, 14:21
Лидеры обсуждений
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- Продала квартиру и осталась должна
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- Городской лес превратят в зону отдыха
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Сегодня ночью в Себеже произошел пожар
- Михаил Ведерников подверг подчиненных критике за излишнюю мягкость
- Модная революция. Перезагрузка: Пример для дочери (ФОТО)
- ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт
Фото
Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегуВесь фото архив
Видео
Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!Весь видео архив