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Псковские власти сократили перечень документов для получения маткапитала и соцпомощи

14 Ноября 2017 - 11:54
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 В Псковской области внесены изменения в порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и в положение о порядке предоставления регионального материнского капитала. Соответствующее решение было принято во вторник, 14 ноября, на заседании администрации региона под председательством врио  губернатора Михаила Ведерникова.
 
Теперь при получение маткапитала и мер соцподдержки ветеранами труда, тружениками тыла, реабилитированными гражданами территориальные Управления соцзащиты не вправе требовать от заявителей свидетельства о браке, о смерти и о рождении детей. Также гражданам больше не надо будет предъявлять документы, подтверждающие состав семьи, и информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя. Они будут запрашиваться в соответствующих структурах органами соцзащиты самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

На сегодняшний день региональный материнский капитал в области получают около тысячи семей, а мерами социальной поддержки пользуются порядка 70 тыс граждан, отметил начальник областного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян.

Ранее областные власти также сократили список документов, необходимый для подачи в органы соцзащиты при получении мер социальной поддержки населению при оплате жилья и коммунальных услуг, субсидий на приобретение или строительство жилых помещений отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, поддержки родителей и супругов военнослужащих, погибших (умерших) после 16 января 1995 года вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, а также постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Псковской области.
 
 
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