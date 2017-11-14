Псковские власти сократили перечень документов для получения маткапитала и соцпомощи
14 Ноября 2017 - 11:54Главная → Хроника дня
В Псковской области внесены изменения в порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и в положение о порядке предоставления регионального материнского капитала. Соответствующее решение было принято во вторник, 14 ноября, на заседании администрации региона под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова.
Теперь при получение маткапитала и мер соцподдержки ветеранами труда, тружениками тыла, реабилитированными гражданами территориальные Управления соцзащиты не вправе требовать от заявителей свидетельства о браке, о смерти и о рождении детей. Также гражданам больше не надо будет предъявлять документы, подтверждающие состав семьи, и информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя. Они будут запрашиваться в соответствующих структурах органами соцзащиты самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
На сегодняшний день региональный материнский капитал в области получают около тысячи семей, а мерами социальной поддержки пользуются порядка 70 тыс граждан, отметил начальник областного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян.
Ранее областные власти также сократили список документов, необходимый для подачи в органы соцзащиты при получении мер социальной поддержки населению при оплате жилья и коммунальных услуг, субсидий на приобретение или строительство жилых помещений отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, поддержки родителей и супругов военнослужащих, погибших (умерших) после 16 января 1995 года вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, а также постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Псковской области.
Теперь при получение маткапитала и мер соцподдержки ветеранами труда, тружениками тыла, реабилитированными гражданами территориальные Управления соцзащиты не вправе требовать от заявителей свидетельства о браке, о смерти и о рождении детей. Также гражданам больше не надо будет предъявлять документы, подтверждающие состав семьи, и информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя. Они будут запрашиваться в соответствующих структурах органами соцзащиты самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
На сегодняшний день региональный материнский капитал в области получают около тысячи семей, а мерами социальной поддержки пользуются порядка 70 тыс граждан, отметил начальник областного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян.
Ранее областные власти также сократили список документов, необходимый для подачи в органы соцзащиты при получении мер социальной поддержки населению при оплате жилья и коммунальных услуг, субсидий на приобретение или строительство жилых помещений отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, поддержки родителей и супругов военнослужащих, погибших (умерших) после 16 января 1995 года вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, а также постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Псковской области.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
14 Ноября 2017
- Участников экскурсии по новостройкам проконсультировали специалисты Сбербанка15:50
- Основные параметры проекта областного бюджета-2018 были представлены на заседании администрации Псковской области15:23
- Псковские власти сократили перечень документов для получения маткапитала и соцпомощи11:54
- Незначительно изменится расписание автобусов №213 и 21411:33
- «Псковавиа» будут спасать09:00
- Михаил Ведерников впервые посетил ОЭЗ "Моглино"08:54
- Сотрудники куньинской газеты «Пламя» попросили Александра Козловского распространить опыт «спасения» от 44-ФЗ на МП13.11, 20:18
- 39-летний великолучанин ждёт суда за удар битой по голове13.11, 19:03
- Александр Козловский: Вопросы по ЖКХ будем задавать министру Михаилу Меню13.11, 16:40
- На этой неделе псковичи могут выбрать эскиз Ганзейского знака13.11, 16:22
- Памятник Кирову освежат13.11, 16:10
- Теплоснабжающие организации Себежского района получат поддержку администрации области13.11, 16:04
- Гречка «Тригорского» спасла кур «Синявинской»13.11, 14:31
- Михаила Задорнова похоронят в Юрмале13.11, 14:26
- Александр Козловский: Вопрос отопительного сезона – один из основных в Невельском районе13.11, 11:20
- Названо имя нового директора Псковской областной филармонии13.11, 10:51
- Юрий Павлов избран главой Гдовского района13.11, 08:57
- Жалоб на ход голосования в Гдовском районе не поступало — член ЦИК РФ Александр Кинев12.11, 18:47
- Член Центризбиркома отметил высокую активность избирателей на выборах главы Гдовского района12.11, 15:29
- Николай Цветков: Голосование в Гдовском районе проходит в штатном режиме12.11, 14:21
Лидеры обсуждений
- Ганзейский знак выбирают из семи проектов
- Продала квартиру и осталась должна
- Центр лечения хронических сердечников появится в Пскове
- Квитанции за капремонт приходят на умершую маму
- Городской лес превратят в зону отдыха
- ТОП-6: Сапоги из ЭВА для зимней рыбалки Nordman
- Сегодня ночью в Себеже произошел пожар
- Михаил Ведерников подверг подчиненных критике за излишнюю мягкость
- Модная революция. Перезагрузка: Пример для дочери (ФОТО)
- ВЕДЕРНИКОВ.РФ: У врио губернатора появился свой сайт
Фото
Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегуВесь фото архив
Видео
Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!Весь видео архив